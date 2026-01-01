Kasachstan Nationalpark Reisen
Ferien in Kasachstans Nationalparks
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Natur pur in Kasachstan und Kirgistan
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Bishkek
Highlights: Stadtrundfahrten Almaty & Bishkek, Besuch Nationalpark Altyn Emel, Ausflug Kaindy See, Besichtigungen...
10 Tage / 9 Nächte
Nationalpark Highlights vom Spezialisten
Ausgewählte Nationalparks
Der im Osten des Landes an der Grenze zu Russland, China und der Mongolei liegende Katon-Karagay National Park ist mit rund 6'500 Quadratmetern der grösste des Landes. Sein Landschaftsbild ist geprägt von dichten Wäldern, steil in den Himmel aufragenden Bergen, Gletschern und reissenden Flüssen. Der Katon-Karagay National Park ist der Lebensraum von über 350 verschiedenen Wirbeltierarten, darunter auch Wölfe und Bären. Der kleine, aber feine Nationalpark Bajanaul liegt im Nordosten des Landes und gilt als eines der schönsten Urlaubsgebiete von Kasachstan.
Inmitten einer schier unendlichen Steppe gelegen, bildet der Park eine kleine Oase in der ansonsten eher kargen Landschaft. Dichte Nadelwälder, malerische Seen und bizarre Felsformationen bieten dem Reisenden ein erholsames Naturerlebnis in einer Landschaft mit tollen Fotomotiven. Die Destination ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Kasachen, die hier die schöne Natur und den Abstand vom stressigen Grossstadtleben suchen. Neben seiner spektakulären Landschaft punktet der Altyn Emel Nationalpark durch zahlreiche skythische Grabhügel.
Der grösste dieser Kurgane misst über 100 Meter im Durchmesser. Der Park ist auch die Heimat vieler Tieren, darunter die seltenen Bucharahirsche. Auch die Przewalski-Urwildpferde leben hier und pflanzen sich erfolgreich fort. Auf der sorgfältig zusammengestellten Reise zur Wunderwelt des Tien Shan besuchen Sie während Ihrer Kasachstan Nationalpark Ferien den Alty Emel Nationalpark und viele andere attraktive Highlights und Sehenswürdigkeiten, die in dieser Region zu finden sind.
Hohe Berge, tiefe Schluchten
Während Ihrer Kasachstan Reise haben Sie auch Gelegenheit, den wunderschönen Kasachstan Nationalpark Charyn zu besuchen. Er liegt nur rund 200 Kilometer von der pulsierenden Metropole Almaty entfernt im Tien-Shan Himmelsgebirge und wird wegen seiner tiefen Schluchten und Canyons auch der „Crand Canyon von Zentralasien“ genannt. In Jahrtausenden hat hier der Fluss Charyn eine tiefe Schlucht ausgewaschen, die bis zu 300 Meter Tiefe erreicht. Nehmen Sie sich ausgiebig Zeit, um dieses einzigartige Naturwunder zu erleben.
Ein ganz besonderes Juwel ist der Kolsay Lake Nationalpark. Hier befindet sich mit dem „Versunkenen Wald“ eine wirklich aussergewöhnliche Sehenswürdigkeit. Inmitten des strahlend türkisfarbenen, kristallklaren Wassers des Kaindysees ragen Dutzende von kahlen Baumstämmen heraus. Der Anblick erinnert an ein surreales Gemälde und ist eines der spektakulärsten Fotomotive, die Sie während Ihrer Kasachstan Reise vor die Kamera bekommen. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesamtheit der zahlreichen attraktiven kasachischen Nationalparks.
Auf verschiedenen interessanten Rundreisen haben Sie die Möglichkeit, die schönsten Nationalparks mit all ihren Highlights und Attraktionen kennenzulernen. Ortskundige Guides führen Sie zu den schönsten Plätzen und wissen viel zu erzählen über die lokale Tier- und Pflanzenwelt. So geniessen Sie in fachkundiger Gesellschaft ein wirklich umfassendes Naturerlebnis.
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