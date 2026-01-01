Ausgewählte Nationalparks

Der im Osten des Landes an der Grenze zu Russland, China und der Mongolei liegende Katon-Karagay National Park ist mit rund 6'500 Quadratmetern der grösste des Landes. Sein Landschaftsbild ist geprägt von dichten Wäldern, steil in den Himmel aufragenden Bergen, Gletschern und reissenden Flüssen. Der Katon-Karagay National Park ist der Lebensraum von über 350 verschiedenen Wirbeltierarten, darunter auch Wölfe und Bären. Der kleine, aber feine Nationalpark Bajanaul liegt im Nordosten des Landes und gilt als eines der schönsten Urlaubsgebiete von Kasachstan.

Inmitten einer schier unendlichen Steppe gelegen, bildet der Park eine kleine Oase in der ansonsten eher kargen Landschaft. Dichte Nadelwälder, malerische Seen und bizarre Felsformationen bieten dem Reisenden ein erholsames Naturerlebnis in einer Landschaft mit tollen Fotomotiven. Die Destination ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Kasachen, die hier die schöne Natur und den Abstand vom stressigen Grossstadtleben suchen. Neben seiner spektakulären Landschaft punktet der Altyn Emel Nationalpark durch zahlreiche skythische Grabhügel.

Der grösste dieser Kurgane misst über 100 Meter im Durchmesser. Der Park ist auch die Heimat vieler Tieren, darunter die seltenen Bucharahirsche. Auch die Przewalski-Urwildpferde leben hier und pflanzen sich erfolgreich fort. Auf der sorgfältig zusammengestellten Reise zur Wunderwelt des Tien Shan besuchen Sie während Ihrer Kasachstan Nationalpark Ferien den Alty Emel Nationalpark und viele andere attraktive Highlights und Sehenswürdigkeiten, die in dieser Region zu finden sind.