Auf den Spuren der Bakhtiari-Nomaden ab Teheran
Auf den Spuren der Bakhtiari-Nomaden ab Teheran
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights:
- Die altpersische Residenzstadt Persepolis
- Zagros-Gebirge
- Sabzkuh-Tal
- Tang-e Laghar Pass mit 3-4-stündiger Wanderung
- 5-6-stündige Wanderung im Lajdan-Gebirge
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Teheran
Nach Ankunft in Teheran Transfer in Ihr Hotel Übernachtung in Teheran.
2. Tag Teheran / Shiraz (F, M, A)
Ganzer Tag Besichtigung der iranischen Hauptstadt Abends Flug nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
3. Tag Shiraz (F, M, A)
Ganztagesbesichtigung der faszinierenden Stadt Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
4. Tag Shiraz / Persepolis / Pasargadae / Shahr e Kurd (F, M, A)
Auf der Fahrt nach Shahr e Kurd, Besichtigung von Persepolis und Pasargadae. Übernachtung in Shahr e Kurd.
5. Tag Vastegan / Durak (F, M, A)
Heute steht der 1. von 7 Tagen in der Region der Bakhtiari-Nomaden, im Zagros-Gebirge an. Sie besuchen die Bakhtiari-Stämme im abgelegenen, schönen Sabzkuh-Tal, zwischen 2200 und 2500 m ü. M. liegend. Übernachtung in der Region Cheshme Ab-e Sard.
6. Tag Cheshme Ab-e Sard (F, M, A)
Fahrt zum Aussichtspunkt Tang-e Zendan auf 2800 m ü. M. von hier aus beginnt das 6-stündige Trekking, wobei Sie auf dem Weg immer wieder auf Nomaden treffen. Übernachtung in der Region Cheshme Ab-e Sard.
7. Tag Cheshme Ab-e Sard (F, M, A)
Heute steht eine 7-stündige Wanderung, mitten durch das Nomadengebiet, auf dem Programm. Übernachtung in Biraghan.
8. Tag Sar e Agha Seyed (F, M, A)
Wanderung bis Seyed, auf 1800 m.ü. M. liegend. Übernachtung in Sar e Agha Seyed.
9. Tag Sar e Agha Seyed (F, M, A)
Heute lernen Sie die lokale Kultur und Textur kennen und wandern dabei durch Eichenwälder und an Salzquellen vorbei. Übernachtung in Sar e Agha Seyed.
10. Tag Bi Abeh (F, M, A)
Heute durchwandern Sie einen Teil des Zagros-Tals, bis Sie das Dorf Bi Abeh erreichen. Übernachtung in Bi Abeh.
11. Tag Saleh Kotah (F, M, A)
Ihre Wanderung führt Sie bis ins Dorf Saleh Kotah und von dort Fahrt nach Sar E Agha Seyed. Übernachtung in Sar e Agha Seyed.
12. Tag Isfahan (F, M, A)
Fahrt nach Isfahan, mit Besuch der Yakhma Eishöhle und Sheikh Ali Khan Wasserfall, auf dem Weg. Übernachtung in Isfahan.
13. Tag Isfahan (F, M, A)
Heute steht eine ganztägige Besichtigung von Isfahan an. Übernachtung in Isfahan.
14. Tag Teheran (F, M, A)
Fahrt über Abyaneh und Kashan nach Teheran. Übernachtung in Teheran.
15. Tag Teheran (F)
Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Klimatisiertes Fahrzeug mit Fahrer an Tag 2 – 14
- 13 Übernachtungen Im Hotel/Camp sowie 1 Übernachtung im Zelt inkl. Vollpension (ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten und Tag 15 nur Frühstück)
- Lokaler Deutsch sprechender Guide an Tag 2 – 14
- Eintrittsgelder
- Kaffee, Tee, Mineralwasser u. saisonale Früchte auf Rundreise
- Inlandsflüge Teheran-Shiraz u. Isfahan-Teheran
Preise
15 Tage / 14 Nächte Preis auf Anfrage