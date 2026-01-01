1 . Tag Teheran Nach Ankunft in Teheran Transfer in Ihr Hotel Übernachtung in Teheran.

2 . Tag Teheran / Shiraz (F, M, A) Ganzer Tag Besichtigung der iranischen Hauptstadt Abends Flug nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

3 . Tag Shiraz (F, M, A) Ganztagesbesichtigung der faszinierenden Stadt Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

4 . Tag Shiraz / Persepolis / Pasargadae / Shahr e Kurd (F, M, A) Auf der Fahrt nach Shahr e Kurd, Besichtigung von ­Persepolis und Pasargadae. Übernachtung in Shahr e Kurd.

5 . Tag Vastegan / Durak (F, M, A) Heute steht der 1. von 7 Tagen in der Region der Bakhtiari-­Nomaden, im Zagros-Gebirge an. Sie besuchen die Bakhtiari-Stämme im abgelegenen, schönen Sabzkuh-Tal, zwischen 2200 und 2500 m ü. M. liegend. Übernachtung in der Region Cheshme Ab-e Sard.

6 . Tag Cheshme Ab-e Sard (F, M, A) Fahrt zum Aussichtspunkt Tang-e Zendan auf 2800 m ü. M. von hier aus beginnt das 6-stündige Trekking, wobei Sie auf dem Weg immer wieder auf Nomaden treffen. Übernachtung in der Region Cheshme Ab-e Sard.

7 . Tag Cheshme Ab-e Sard (F, M, A) Heute steht eine 7-stündige Wanderung, mitten durch das Nomadengebiet, auf dem Programm. Übernachtung in Biraghan.

8 . Tag Sar e Agha Seyed (F, M, A) Wanderung bis Seyed, auf 1800 m.ü. M. liegend. Übernachtung in Sar e Agha Seyed.

9 . Tag Sar e Agha Seyed (F, M, A) Heute lernen Sie die lokale Kultur und Textur kennen und wandern dabei durch Eichenwälder und an Salzquellen vorbei. Übernachtung in Sar e Agha Seyed.

10 . Tag Bi Abeh (F, M, A) Heute durchwandern Sie einen Teil des Zagros-Tals, bis Sie das Dorf Bi Abeh erreichen. Übernachtung in Bi Abeh.

11 . Tag Saleh Kotah (F, M, A) Ihre Wanderung führt Sie bis ins Dorf Saleh Kotah und von dort Fahrt nach Sar E Agha Seyed. Übernachtung in Sar e Agha Seyed.

12 . Tag Isfahan (F, M, A) Fahrt nach Isfahan, mit Besuch der Yakhma Eishöhle und Sheikh Ali Khan Wasserfall, auf dem Weg. Übernachtung in Isfahan.

13 . Tag Isfahan (F, M, A) Heute steht eine ganztägige Besichtigung von Isfahan an. Übernachtung in Isfahan.

14 . Tag Teheran (F, M, A) Fahrt über Abyaneh und Kashan nach Teheran. Übernachtung in Teheran.

15 . Tag Teheran (F) Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.