Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralasien Reisen Gütesiegel
zentralasienreisen
Nursultan Astana, Kasachstan

Kasachstan Gruppenreisen vom Spezialisten

Im Reisebus durch eines der grössten Länder der Welt

Die Hauptstadt Nursultan ist das kulturelle und politische Zentrum Kasachstans sowie gleichzeitig Sitz der wichtigsten Bildungsinstitute im Land. Die Stadt liegt im zentralen Norden des Landes und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Von der kasachischen Hauptstadt starten die meisten Kasachstan Gruppenreisen. Geführte Rundreisen bieten Ihnen den Vorteil, dass Sie durch fachkundige lokale Reiseleiter zu den schönsten Orten und grössten Sehenswürdigkeiten im Land begleitet werden. Im klimatisierten Komfortbus reist es sich besonders angenehm, da Sie sich um keinerlei organisatorische Details kümmern müssen und Ihre Ferien einfach geniessen können.

Dies ist in Kasachstan besonders wichtig, denn weil das Land zu den zehn grössten der Erde zählt, sind genaue lokale Kenntnisse sehr wichtig. Das Land ist geprägt von unendlich scheinenden Landschaften wie Steppen, langgezogenen Tälern und Flussauen und grossartigen Bergregionen. In der Sommersonne funkelnde Seen, deren türkisfarbig glitzerndes Wasser von der letzten Schneeschmelze stammt, und dichte Tannen- und Fichtenwälder verleihen einem leicht den Eindruck, man befinde sich in Kanada.

Eine Kasachstan Gruppenreise lässt sich sehr gut auch mit anderen ‘stan’-Republiken – Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan – kombinieren. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen gerne auch eine unverbindliche Offerte zusammenstellen werden.

Charyn Canyon

Dieser Canyon wird immer wieder gerne mit dem Grand Canyon verglichen

Nationalparks

Reisen Sie zu den wunderschönen Landschaften im Land

Reisen nach Almaty

Bei Rundreisen durch Kasachstan ist der Besuch der ehemaligen Hauptstadt ein Muss

Reiseinformationen

Eine Vielzahl an wichtigen Infos bezüglich der Einreise, Reisezeit und Feiertagen

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralasien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren