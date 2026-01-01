Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralasien Reisen Gütesiegel
zentralasienreisen
Golden Eagle, Kirgistan

Kirgistan Bahnreisen vom Spezialisten

Auf den Spuren der legendären Seidenstrasse

Als Teil einer zweiwöchigen Reise entlang von Teilen der legendären Seidenstrasse ist der äusserst komfortable Sonderzug Orient Silk Road Express auch in Kirgistan unterwegs. Daneben führt diese epische Bahnreise durch Usbekistan und Tadschikistan sowie Teile Kasachstans. Während Sie sich bequem zurücklehnen, spielt sich vor dem Fenster grosses Landschaftskino ab: Auf Ihrer Bahnreise durch Kirgistan erwarten Sie unter anderem der fantastische, 180 Kilometer lange Issykkul-See, das mächtige Tien-Schan-Gebirges und weitere atemberaubend schöne Landschaften – eine eindrückliche natürliche Kulisse, von der schon viele Filme und Dokumentationen berichtet haben.

Reisen nach Kirgistan sind Naturferien in Berg- und Steppenlandschaften. Auf einer Bahnreise erleben Sie dies besonders eindrücklich von Ihrem komfortablen Zugabteil. Machen Sie es sich gemütlich und geniessen Sie die am Zugfenster vorbeiziehenden Landschaften, während Sie im Speisewagen mit internationalen Gästen aus Ihrer Reisegruppe dinieren. Anlässlich von Stopps entlang der Route entdecken Sie die Umgebung auf organisierten Ausflügen, die durch lokale Reiseleitern begleitet werden. Dadurch erhalten Sie auch einen nachhaltigen Einblick in die Kultur und Lebensweise der gastfreundlichen Bevölkerung Kirgistans.

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne, wenn Sie Kirgistan auf einer Bahnreise kennenlernen möchten. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Icon map14 Tage
Golden Eagle, Almaty-Taschkent, Luxuriös entlang der Seidenstrasse
ab CHF 24750.– / pro Person
ab Almaty bis Taschkent
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map14 Tage
OSRE Das grosse Seidenstrassen-Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Taschkent
Highlights: Erkunden Sie Almaty, Issyk Kul-See, der zweit grösste Gebirgssee der Welt, Ausflug in den Ala...
Icon calendar14 Tage / 14 Nächte

Einzigartige Naturerlebnisse

Der legendäre Yssykköl See und eine Übernachtung in Jurten

Reitferien in Kirgistan

Abenteuerliche Ferien in Kirgistan hoch zu Pferd erleben

Wanderferien in Kirgistan

Trekking- und Wanderreisen, welche mit Sicherheit unvergessen sein werden

Reiseinformationen

Wichtige und nützliche Reisetipps für die perfekten Ferien in Kirgistan

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralasien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren