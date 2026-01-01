Vogelbeobachtungstour Iran ab Teheran
Vogelbeobachtungstour Iran ab Teheran
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights:
- Unzählige Vogelarten Persiens
- Geno National Park
- Teilweise sehr seltene Vogelarten
- Vogelbeobachtung entlang des Dez Flusses
- Ganztagesexkursion ins Marschland
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Teheran / Bandar Abbas (F, M, A)
Ankunft in Teheran und Weiterflug südlich nach Bandar Abbas.
2. Tag Geno National Park / Minab (F, M, A)
Nach dem Frühstück geht’s für euch in den Geno Nationalpark, wo ihr verschiedene Vogelarten beobachten könnt. Danach Weiterfahrt nach Minab.
3. Tag Minab (F, M, A)
Heute entdeckt ihr die Gärten sowie Mangroven in und um Minab mit ihren vielen Vogelarten.
4. Tag Minab (F, M, A)
Frühmorgens Fahrt an die Küste nach Jask mit seinem Mangrovenwald. In diesem Gebiet entdeckt ihr verschiedenste, teilweise sehr seltene Vogelarten.
5. Tag Bandar Abbs / Ahvaz (F, M, A)
Transfer nach Bandar Abbas und Flug via Teheran nach Ahvaz.
6. Tag Ahvaz / Karkheh / Dez Fluss (F, M, A)
Vogelbeobachtung entlang des Dez Flusses. Abends Rückkehr nach Ahvaz.
7. Tag Bandar Abbas / Karkheh / Dez Rivers / Houre Bamdej (F, M, A)
Ganztagesexkursion ins Marschland in und um Houre Bamdej. Abends Rückkehr nach Ahvaz.
8. Tag Ahvaz / Teheran (F, M, A)
Flug nach Teheran. Rest des Tages zur freien Verfügung in Teheran.
9. Tag Teheran
Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz oder Verlängerung im Iran oder Arabien.
Im Preis inbegriffen:
- An- und Abreisetransfers
- Englisch sprechende Betreuung während gesamter Reise
- Englisch sprechender Vogelbeobachtungs-Guide
- Eintrittsgebühren für verschiedene Nationalparks
- Flüge Teheran – Bandar Abbas / Bandar Abbas – Teheran – Ahwaz / Ahwaz – Tehran
Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage