Vogelbeobachtungstour Iran ab Teheran

1 . Tag Teheran / Bandar Abbas (F, M, A) Ankunft in Teheran und Weiterflug südlich nach Bandar Abbas.

2 . Tag Geno National Park / Minab (F, M, A) Nach dem Frühstück geht’s für euch in den Geno Nationalpark, wo ihr verschiedene Vogelarten beobachten könnt. Danach Weiterfahrt nach Minab.

3 . Tag Minab (F, M, A) Heute entdeckt ihr die Gärten sowie Mangroven in und um Minab mit ihren vielen Vogelarten.

4 . Tag Minab (F, M, A) Frühmorgens Fahrt an die Küste nach Jask mit seinem Mangrovenwald. In diesem Gebiet entdeckt ihr verschiedenste, teilweise sehr seltene Vogelarten.

5 . Tag Bandar Abbs / Ahvaz (F, M, A) Transfer nach Bandar Abbas und Flug via Teheran nach Ahvaz.

6 . Tag Ahvaz / Karkheh / Dez Fluss (F, M, A) Vogelbeobachtung entlang des Dez Flusses. Abends Rückkehr nach Ahvaz.

7 . Tag Bandar Abbas / Karkheh / Dez Rivers / Houre Bamdej (F, M, A) Ganztagesexkursion ins Marschland in und um Houre Bamdej. Abends Rückkehr nach Ahvaz.

8 . Tag Ahvaz / Teheran (F, M, A) Flug nach Teheran. Rest des Tages zur freien Verfügung in Teheran.

9 . Tag Teheran Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz oder Verlängerung im Iran oder Arabien.