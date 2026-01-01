Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralasien Reisen Gütesiegel
zentralasienreisen
Chon Alai Tal, Osh, Kirgistan

Kirgistan Gruppenreisen vom Spezialisten

Sorgenfrei und bequem durchs Land reisen

Das gebirgige Land an der Seidenstrasse auf geführten Kirgistan Gruppenreisen zu erkunden, hat einige überzeugende Vorteile: Sie reisen im bequemen klimatisierten Reisebus, werden zielgerichtet zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes und durch grossartige Regionen geführt - und müssen sich dabei um keinerlei organisatorische Details kümmern. Während der intensiven Reisetage vermitteln lokale Reiseleiter den international zusammengesetzten Reisegruppen einen nachhaltigen Eindruck von Land und Leuten in Kirgistan. Am Tagesende, im Hotel angelangt, haben Sie die Gelegenheit, die Eindrücke nochmals in Gedanken durchzugehen und sich beim Abendessen mit Ihren Mitreisenden auszutauschen.

Auf einer Kirgistan Gruppenreise entdecken Sie das tief gefurchte Alay Tal, schwindelerregend hohe Gebirgszüge, die unendliche Weite der kirgisischen Steppe und lernen die Hauptstadt Bischkek kennen. Sie ist auch das Tor zu majestätischen Gebirgsregionen und zum Ala-Artscha-Nationalpark. Wenn Sie das Land auf einer geführten Kirgistan Rundreise kennenlernen möchten, beraten Sie unsere Spezialisten gerne und stellen Ihnen ein entsprechendes Reiseangebot für Sie zusammen.

Icon map14 Tage
NZZ Leserreise Kirgistan und Usbekistan - einzigartige Welten voller kultureller Erben
ab CHF 6350.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nomadenkultur am Son-Kul-See, Märchenhafte Seidenstrassen-Städte, Spektakuläre Naturerlebnisse,...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte

Einzigartige Naturerlebnisse

Der legendäre Yssykköl See und eine Übernachtung in Jurten

Reitferien in Kirgistan

Abenteuerliche Ferien in Kirgistan hoch zu Pferd erleben

Wanderferien in Kirgistan

Trekking- und Wanderreisen, welche mit Sicherheit unvergessen sein werden

Reiseinformationen

Wichtige und nützliche Reisetipps für die perfekten Ferien in Kirgistan

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralasien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren