Kirgistan Gruppenreisen vom Spezialisten
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NZZ Leserreise Kirgistan und Usbekistan - einzigartige Welten voller kultureller Erben
ab CHF 6350.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nomadenkultur am Son-Kul-See, Märchenhafte Seidenstrassen-Städte, Spektakuläre Naturerlebnisse,...
14 Tage / 13 Nächte
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