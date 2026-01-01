Auf Ihre Ferien nach Usbekistan dürfen Sie zwei Liter alkoholische Getränke und 250 Gramm Tabak oder 200 Zigaretten mitnehmen. Fremdwährungen können ohne Obergrenze eingeführt werden. Beachten Sie jedoch, dass alle Beträge über 2'000 US-Dollar Gegenwert bei Einreise anzumelden sind. Die usbekische Währung Som dürfen Sie in geringen Beträgen ein-, aber keinesfalls ausführen. Die Einfuhr von Dingen wie Waffen, Munition, Drogen, pronografischem Material oder Lebensmitteln ist generell untersagt.

Drohnen, Feuerwerk, Schriften, die negativ über das Land berichten, und Laserpointer sind ebenso streng verboten. Medikamente dürfen nur in bestimmten Mengen mitgeführt werden. Hierzu sollten Sie sich rechtzeitig bei der usbekischen Botschaft Deutschlands informieren.

Die Schweiz selbst hat keine usbekische Vertretung. Medizin muss ausserdem beim Einreisen deklariert werden. Da sich auch Einfuhrbestimmungen stets ändern können, wird hierfür keine Haftung übernommen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über die geltenden Bestimmungen.