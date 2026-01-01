Iran Skiferien
Skiferien im Iran: unsere Spezialisten beraten Sie
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Skifahren in Persien
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Skifahren für einmal ganz woanders, Dizin, iranisches Skigebiet, Elburs-Gebirge, Eines der 40...
5 Tage / 4 Nächte
Wintersport im Iran
Skifahren im Iran ist ein aussergewöhnliches Erlebnis der Extraklasse
Wenn Sie auf Ihren Iran Rundreisen etwas Besonderes erleben möchten, ist ein Abstecher in die Elbrus-Berge zu einem der schönsten Skigebiete im Iran sehr empfehlenswert. Auf einer Höhe von 2'650 Metern bis 3'600 Metern erstreckt sich hier nämlich ein sehr imposantes Skigebiet, in dem Sie nach Herzenslust Ski fahren können, ohne dass Sie die vielen Skigebiete Europas vermissen werden.
Auf einer Iran Rundreise darf ein Ausflug in die faszinierende Bergwelt des Landes nicht fehlen, da Sie dort nicht nur gut Ski fahren können, sondern auch eine wunderschöne Bergwelt darauf wartet, von Ihnen in Augenschein genommen zu werden.
Geschichte und Kultur im Iran
Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights finden Sie nahezu an jeder Ecke im Iran
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