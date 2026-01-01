Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralasien Reisen Gütesiegel
zentralasienreisen
Ski- und Winterferien, Iran

Iran Skiferien

Skiferien im Iran: unsere Spezialisten beraten Sie

Feinster Pulverschnee, der qualitativ mit dem in den Rocky Mountains mithalten kann, zeichnet das iranische Skigebiet Dizin im Elburs-Gebirge aus. Dieses von Teheran, der Hauptstadt des Irans, gut erreichbare Skigebiet ist in der Skisaison im Iran von Dezember bis März absolut schneesicher und bietet Pisten, die durchaus mit den Abfahrten so mondäner Skiorte wie Lake Louise und Zermatt vergleichbar sind. Da Skireisen in den Iran von Europa aus bisher nur in geringer Anzahl stattfinden, können Sie davon ausgehen, dort garantiert keine Nachbarn beim Skifahren zu treffen.

Etliche Skilifte und eine Iran Gondelbahn sorgen dafür, dass Sie während Ihrer Skireisen im Iran immer sehr schnell und bequem zu Ihrer Abfahrt kommen. Freuen Sie sich auf Skiferien in einem besonderen Umfeld und kontaktieren Sie unsere Iran Spezialisten, die Ihnen ein genau die Reise in den Iran buchen, die Sie sich wünschen.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Icon map5 Tage
Skifahren in Persien
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Skifahren für einmal ganz woanders, Dizin, iranisches Skigebiet, Elburs-Gebirge, Eines der 40...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Wintersport im Iran

Skifahren im Iran ist ein aussergewöhnliches Erlebnis der Extraklasse

Wenn Sie auf Ihren Iran Rundreisen etwas Besonderes erleben möchten, ist ein Abstecher in die Elbrus-Berge zu einem der schönsten Skigebiete im Iran sehr empfehlenswert. Auf einer Höhe von 2'650 Metern bis 3'600 Metern erstreckt sich hier nämlich ein sehr imposantes Skigebiet, in dem Sie nach Herzenslust Ski fahren können, ohne dass Sie die vielen Skigebiete Europas vermissen werden.

Auf einer Iran Rundreise darf ein Ausflug in die faszinierende Bergwelt des Landes nicht fehlen, da Sie dort nicht nur gut Ski fahren können, sondern auch eine wunderschöne Bergwelt darauf wartet, von Ihnen in Augenschein genommen zu werden.

Geschichte und Kultur im Iran

Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights finden Sie nahezu an jeder Ecke im Iran

Skifahren im Iran

Die Skigebiete im Iran garantieren Ihnen absolute Schneesicherheit

Historische Städte

Erkunden Sie die Städte Shiraz, Isfahan und Yazd

Trekkingreisen im Iran

Dem Ruf der Berge können Sie bei unseren Wanderferien folgen

Wüstentouren im Iran

Auf unseren Touren entdecken Sie die faszinierende Weite und Leere der Wüste im Iran

Reiseinformationen

Informationen zum Land finden Sie hier – Tipps für eine gelungene Reise durch den Iran

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralasien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren