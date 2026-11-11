Kundenfeedbacks
Erlebnisse und Feedbacks unserer Kunden
Usbekistan Reise
Ulrike und Robert S. aus Wettswil
Ich war äusserst zufrieden mit der Reiseplanung, den ausgewählten Hotels und der Reiseleitung. Die Städte des UNESCO Welterbes und die Berücksichtigung von individuellen Wünschen machten den perfekten Mix aus. Der Reiseleiter vor Ort, war professionell und konnte unsere Wünsche berücksichtigen. Die Reise wurde kurzfristig und professionell von Knecht Reisen zusammengestellt.
Natur pur in Kasachstan und Kirgistan
Franziska und Simon F.
Da wir schon viele Länder gesehen haben und keine Fans von typischen Touristen Hotspots sind, hat uns unsere Reiseberaterin Kirgistan und Kasachstan empfohlen. Wir sind begeistert. Die Natur war das Highlight. Sie war so abwechslungsreich und vielfältig, wie wir es selten in einem Land gesehen haben. Der Kaindy See in Kasachstan hat uns besonders gefallen und auch die Besichtigungen der Charyn und Skazka Canyons. In diesen Canyons fühlte man sich wie in Nationalparks der USA. Wir waren rundum zufrieden. Wir haben etwas Neues noch sehr Unbekanntes und Wunderschönes kennengelernt und die Organisation der Privatreise war super. Bei knecht reisen hat man einen Mehrwert bekommen.
Unbekanntes Kirgistan
Familie S. aus Gebenstorf
Kirgistan reizte uns schon lange, aber wir haben und dann doch immer für andere Destinationen entschieden. Diesmal haben wir es gewagt und wurden sehr positiv überrascht. Die ganze Zeit über begleitete und führte und ein Reiseleiter durch das Land. Alles war toll. Natur, Kulutur und auch die Wanderungen die wir gemacht haben, haben überzeuget. Tolle Reise. Die Reiseberaterinnen bei knecht reisen, waren sehr freundlich und haben und sehr kompetent zu einem nicht gerade alltäglichen Land beraten. Sie gingen genau auf unsere Wünsche ein und wir konnten sogar wählen ob wir einen englisch oder deutsch sprachigen Reiseleiter möchten. Toller Service.
Reise entlang der Seidenstrasse
Susanne und Beno O. aus Windisch
Wir reisten mit dem Orient Silk Road Express durch Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan. Eine tolle Reise! Wir sahen viel Natur und Architektur. Zugleich lernten wir aber auch die Kulturen und viel Geschichte kennen. Toller Mix. Das Reisen im Zug ist sehr angenehm. Es war unsere erste Reise mit einem Zug. Werden wir wieder Mal machen. Alle Formalitäten für die Einreise haben die Spezialisten von knecht reisen für uns eingeholt. Das war ein super Service. Wir haben super genaue und klare Reiseunterlage erhalten. War alles nach unseren Wünschen. Super Reise.