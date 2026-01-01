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Azadi Square, Teheran, Iran

Iran Gruppenreisen

Die Höhepunkte des Iran in der Gruppe erleben

Eine Iran Gruppenreise nimmt Ihnen die Planung und Organisation ab und lässt Ihnen anstelle die Freiheit, die Juwelen des ehemaligen Persiens, seine einmaligen Kulturdenkmäler, grossartigen Landschaften und exotischen Basare zu entdecken. Mit Ihrer kundigen Reiseleitung und in komfortablen klimatisierten Bussen bereisen Sie das Land in international zusammengesetzten Gruppen. Diese intensiven Reiseerfahrungen mit Gleichgesinnten zu teilen, ist nur einer der vielen Höhepunkte. Von der Hauptstadt Teheran ausgehend wandeln Sie auf den Spuren der Pilger und erkunden die Geschichte des alten Persiens und den Geist des neuen Iran.

Entdecken Sie prächtige Moscheen, kleine Bergdörfer im Zentraliran oder die farbenfrohen Gärten in Shiraz und gewinnen Sie dabei einen tiefen Einblick in dieses unbekannte Land. Schlendern Sie durch die Strassen alter Metropolen wie Persepolis und erkunden Sie spektakuläre Tempelanlagen und Wüstenstädte. Wie Sie dieses faszinierende Land mit der entspannten Reiseart einer Iran Gruppenreise kennenlernen können, erklären Ihnen unsere Spezialisten gerne.

Icon map12 Tage
Best of Persia in 12 Tagen
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Shiraz
Highlights: Isfahan ist die Hälfte der Welt, Die altpersische Residenzstadt Persepolis, Turm der Stille in Yazd,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map9 Tage
Best of Persia in 9 Tagen
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Shiraz
Highlights: Schönste Stadt Persiens, Isfahan, Stadt der Dichter und Rosen, Shiraz, UNESCO Weltkulturerbe Persepolis,...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map15 Tage
Perle des Orients
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Isfahan
Highlights: Übernachtungen in Teheran & Kashan, Besichtigung der Teppichstadt Nain, Übernachtung in einer...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map13 Tage
Persischer Golf - 3000 Jahre Handels- und Konfliktgeschichte
Preis auf Anfrage
ab Bandar-e-Abbas bis Shiraz
Highlights: Besichtigung der grössten persischen Inseln, Besuch im Nayband Marine Coastal National Park, Abadan, das...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map9 Tage
Vogelbeobachtungstour Iran
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Unzählige Vogelarten Persiens, Geno National Park, Teilweise sehr seltene Vogelarten, Vogelbeobachtung...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte

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Erkunden Sie die Städte Shiraz, Isfahan und Yazd

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Auf unseren Touren entdecken Sie die faszinierende Weite und Leere der Wüste im Iran

Reiseinformationen

Informationen zum Land finden Sie hier – Tipps für eine gelungene Reise durch den Iran

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