Iran Gruppenreisen
Die Höhepunkte des Iran in der Gruppe erleben
Best of Persia in 12 Tagen
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Shiraz
Highlights: Isfahan ist die Hälfte der Welt, Die altpersische Residenzstadt Persepolis, Turm der Stille in Yazd,...
12 Tage / 11 Nächte
Best of Persia in 9 Tagen
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Shiraz
Highlights: Schönste Stadt Persiens, Isfahan, Stadt der Dichter und Rosen, Shiraz, UNESCO Weltkulturerbe Persepolis,...
9 Tage / 8 Nächte
Perle des Orients
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Isfahan
Highlights: Übernachtungen in Teheran & Kashan, Besichtigung der Teppichstadt Nain, Übernachtung in einer...
15 Tage / 14 Nächte
Persischer Golf - 3000 Jahre Handels- und Konfliktgeschichte
Preis auf Anfrage
ab Bandar-e-Abbas bis Shiraz
Highlights: Besichtigung der grössten persischen Inseln, Besuch im Nayband Marine Coastal National Park, Abadan, das...
13 Tage / 12 Nächte
Vogelbeobachtungstour Iran
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Unzählige Vogelarten Persiens, Geno National Park, Teilweise sehr seltene Vogelarten, Vogelbeobachtung...
9 Tage / 8 Nächte
Geschichte und Kultur im Iran
Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights finden Sie nahezu an jeder Ecke im Iran
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