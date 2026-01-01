Usbekistan Wüstenstadt Reisen vom Spezialisten
Wuesten-Staedte Usbekistan Ferien - unvergessliche Ferien in Zentralasien
Spezialisten-Team
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Usbekistan authentisch
Preis auf Anfrage
ab/bis Taschkent
Highlights: Fahren durch die Nurata-Berge, Besuch von Samarkand, Besichtigung des Weissen Palasts, Besuch von Topraq...
13 Tage / 12 Nächte
Wüstenstädte in Usbekistan
Romantisch, verwunschen und sehr sehenswert
Von den vielen Handelsstädten in den Wüsten Usbekistans ist die Oasenstadt Chiwa eine der bekanntesten. Dies liegt vor allem daran, dass sie sehr gut erhalten ist und sehr eindrucksvolle Gebäude in ihr zu finden sind. Neben der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Chiwa ist insbesondere die Djuma-Moschee, deren Ursprünge um die 1'000 Jahre alt sind und die 1788 neu errichtet wurde, sehr bemerkenswert.
Die stimmungsvollen Märkte und Basare der Stadt bieten viele spannende Gewürze und Waren an, die Ihnen sehr deutlich die Exotik dieser Gegend vor Augen führen, wenn Sie auf einer unserer Usbekistan Gruppenreisen die Region erkunden. Usbekistans Wüstenstädte bieten Ihnen viele umfangreiche Einblicke in die interessante Zeit der Seidenstrasse, die für die Region wichtig war.
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