Iran Wüstenreisen vom Spezialisten

Von den vielen verschiedenen Landschaftstypen, die Sie im Iran vorfinden, gehören die dort sehr stark verbreiteten Wüsten zu den faszinierendsten. 4x4 Wüstentouren im Iran führen Sie zu den schönsten und sehenswertesten Wüstengebieten des Landes. Die grösste und bekannteste Wüste im Iran ist die Wüste Lut, welche als eine der heissesten Wüsten der Welt gilt und Sie durch ihre Weite und sehr hohe Sandberge, die bis zu 400 Meter hoch werden können, beeindrucken wird.

Eine weitere Wüste, deren Besuch auf keiner Iran Reise fehlen sollte, ist die Kawir Wüste, welche in erster Linie eine Salzwüste ist. Die dort befindlichen Sanddünen von Rig Jen sind sehr eindrucksvoll und ein Grund dafür, während einer Iran Rundreise umfangreiche Wüsten-Exkursionen zu unternehmen und nicht nur Teheran und Umgebung zu besuchen. Lassen Sie es sich nicht nehmen die herrlichen Wüsten des Irans zu erleben und fragen Sie noch heute unsere Spezialisten nach einem individuellen Angebot.