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Lut Wüste, Iran

Iran Wüstenreisen vom Spezialisten

Wüstentouren Iran - unvergessliche Ferien in Zentralasien

Von den vielen verschiedenen Landschaftstypen, die Sie im Iran vorfinden, gehören die dort sehr stark verbreiteten Wüsten zu den faszinierendsten. 4x4 Wüstentouren im Iran führen Sie zu den schönsten und sehenswertesten Wüstengebieten des Landes. Die grösste und bekannteste Wüste im Iran ist die Wüste Lut, welche als eine der heissesten Wüsten der Welt gilt und Sie durch ihre Weite und sehr hohe Sandberge, die bis zu 400 Meter hoch werden können, beeindrucken wird.

Eine weitere Wüste, deren Besuch auf keiner Iran Reise fehlen sollte, ist die Kawir Wüste, welche in erster Linie eine Salzwüste ist. Die dort befindlichen Sanddünen von Rig Jen sind sehr eindrucksvoll und ein Grund dafür, während einer Iran Rundreise umfangreiche Wüsten-Exkursionen zu unternehmen und nicht nur Teheran und Umgebung zu besuchen. Lassen Sie es sich nicht nehmen die herrlichen Wüsten des Irans zu erleben und fragen Sie noch heute unsere Spezialisten nach einem individuellen Angebot.

Spezialisten-Team
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Wüstentouren Highlights

Eine Rig Jen Expedition ist ein unvergessliches Erlebnis

Um die Schönheit von Wüsten zu verstehen, ist eine Exkursion in die einst gefürchtete Rig Jen Wüste sehr empfehlenswert. Da seinerzeit sehr viele Bewohner der Region der Meinung waren, dass böse Geister dort ihr Unwesen treiben, wurde diese Wüste lange Zeit von Karawanen gemieden. Heutzutage sind Geländewagen auf Wüstenreisen durch die Region üblich und bringen Sie sicher und bequem zu so herausragenden Sehenswürdigkeiten wie der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Stadt Persepolis.

Auf dieser mehrtägigen Expedition übernachten Sie an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel dem sehr ansprechenden Eco Camp Matinabad, in welchem Sie sehr freundlich empfangen werden und eine traumhafte Zeit in der Wüste verbringen können.

Weitere Highlights auf Touren im Bereich der Rig Jen Wüste sind Ausflüge in die Städte Shiraz und Isfahan. Aber auch der Besuch verschiedener Oasenstädte macht diese Tour zu einer Erkundungsfahrt der Extraklasse.

Irans Wüstentouren werden Sie begeistern

Wenn Sie die Faszination ausgedehnter Wüsten lieben, ist ein Ausflug in die Salzwüste Kawir eine gute Idee. Die Einsamkeit der Wüstenregionen des Irans bietet Ihnen die Möglichkeit, sich nachhaltig zu entspannen und eine ruhige Zeit in einer sehr interessanten Umgebung zu verbringen. Falls Sie aufgrund der vielen neuen Eindrücke nicht mehr nur Landschaften und Städte bestaunen möchten, sondern selbst aktiv werden wollen, können Sie dies beim Sandboarden auf eine entspannte Art und Weise tun.

Auch wenn Wüsten oft den Eindruck vermitteln, eintönig zu sein, gibt es in Ihnen sehr viel zu entdecken. Durch die sich immer ändernden Sandformationen wird der Anblick einer klassischen Sandwüste niemals langweilig und bietet Ihnen und Ihren Augen sehr viel Abwechslung, wenn Sie in ihr unterwegs sind.

Geschichte und Kultur im Iran

Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights finden Sie nahezu an jeder Ecke im Iran

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Wüstentouren im Iran

Auf unseren Touren entdecken Sie die faszinierende Weite und Leere der Wüste im Iran

Reiseinformationen

Informationen zum Land finden Sie hier – Tipps für eine gelungene Reise durch den Iran

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