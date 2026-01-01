Iran Wüstenreisen vom Spezialisten
Wüstentouren Iran - unvergessliche Ferien in Zentralasien
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15 Tage / 14 Nächte
Wüstentouren Highlights
Eine Rig Jen Expedition ist ein unvergessliches Erlebnis
Um die Schönheit von Wüsten zu verstehen, ist eine Exkursion in die einst gefürchtete Rig Jen Wüste sehr empfehlenswert. Da seinerzeit sehr viele Bewohner der Region der Meinung waren, dass böse Geister dort ihr Unwesen treiben, wurde diese Wüste lange Zeit von Karawanen gemieden. Heutzutage sind Geländewagen auf Wüstenreisen durch die Region üblich und bringen Sie sicher und bequem zu so herausragenden Sehenswürdigkeiten wie der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Stadt Persepolis.
Auf dieser mehrtägigen Expedition übernachten Sie an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel dem sehr ansprechenden Eco Camp Matinabad, in welchem Sie sehr freundlich empfangen werden und eine traumhafte Zeit in der Wüste verbringen können.
Weitere Highlights auf Touren im Bereich der Rig Jen Wüste sind Ausflüge in die Städte Shiraz und Isfahan. Aber auch der Besuch verschiedener Oasenstädte macht diese Tour zu einer Erkundungsfahrt der Extraklasse.
Irans Wüstentouren werden Sie begeistern
Wenn Sie die Faszination ausgedehnter Wüsten lieben, ist ein Ausflug in die Salzwüste Kawir eine gute Idee. Die Einsamkeit der Wüstenregionen des Irans bietet Ihnen die Möglichkeit, sich nachhaltig zu entspannen und eine ruhige Zeit in einer sehr interessanten Umgebung zu verbringen. Falls Sie aufgrund der vielen neuen Eindrücke nicht mehr nur Landschaften und Städte bestaunen möchten, sondern selbst aktiv werden wollen, können Sie dies beim Sandboarden auf eine entspannte Art und Weise tun.
Auch wenn Wüsten oft den Eindruck vermitteln, eintönig zu sein, gibt es in Ihnen sehr viel zu entdecken. Durch die sich immer ändernden Sandformationen wird der Anblick einer klassischen Sandwüste niemals langweilig und bietet Ihnen und Ihren Augen sehr viel Abwechslung, wenn Sie in ihr unterwegs sind.
Geschichte und Kultur im Iran
Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights finden Sie nahezu an jeder Ecke im Iran
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