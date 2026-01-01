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Charyn Canyon, Kasachstan

Charyn Canyon Reisen

Ferien am Charyn Canyon beim Spezialisten buchen

Der atemberaubend schöne Charyn Canyon ist ein Nationalpark in Kasachstan, dessen Landschaften stark an den Grand Canyon in den USA erinnern. Die sehr verletzliche Flusslandschaft rund um den Charyn River beeindruckt durch bizarre Felsformationen und überwältigende Ausblicke auf eine grandiose Landschaft. Um das sehr fragile Gleichgewicht der Natur in der Gegend nicht zu stören, sind nur ausgewählte Teile des Areals für Besucher freigegeben. Trotz dieser Beschränkungen ist es aber möglich, herrliche Wanderferien am Charyn Canyon zu verbringen.

Auf unvergesslichen Charyn Canyon Touren können Sie diesen Teil des zentralasiatischen Himmelsgebirges Tien Shan ausgiebig erkunden und sich darüber freuen, in einer einzigartigen Landschaft unterwegs zu sein. Neben sehr sehenswerten Gesteinsformationen bietet der Charyn Canyon auch interessante archäologische Stätten und eine sehr beeindruckende Flora und Fauna. Insbesondere die Tierwelt am Charyn Canyon, die unter anderem 32 Säugetiere zu bieten hat ist bemerkenswert und bildet gemeinsam mit der Pflanzenwelt der Region, zu der über 1'000 verschiedene Pflanzen gehören, eine sehr reizvolle Umgebung.

Wenn Sie diesen herrlichen Teil der Welt persönlich kennenlernen möchten, machen Ihnen unsere Spezialisten gerne ein individuelles Angebot für Ihre Charyn Canyon Ferien.

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Icon map10 Tage
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Highlights: Stadtrundfahrten Almaty & Bishkek, Besuch Nationalpark Altyn Emel, Ausflug Kaindy See, Besichtigungen...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte

Wanderreisen zum Charyn Canyon

Ein traumhaftes Erlebnis

Von den verschiedenen Abschnitten des Charyn Canyons ist das etwa drei Kilometer lange Tal der Burgen besonders erwähnenswert, da dieser Seitencanyon häufig das Ziel von Trekkingreisen am Charyn Canyon ist und durch seine filigranen Formen beeindruckt. Aber auch der Hauptcanyon ist sehr sehenswert und bietet Ihnen ausgesprochen imposante Anblicke. Charyn Canyon Ferien sind eine ideale Möglichkeit, die Schönheit Zentralasiens auf sich wirken zu lassen und in einer faszinierenden Umgebung eine einmalige Landschaft zu geniessen.

Vor allem das Farbenspiel der verschiedenen Sedimentschichten macht den Charyn Canyon zu einem besonderen Ort, an dem Sie eine wirklich faszinierende Natur während Ihrer Kasachstan Ferien bestaunen können. Ursprünglich, schroff und wunderschön, so präsentiert sich dieser Canyon.

Charyn Canyon

Dieser Canyon wird immer wieder gerne mit dem Grand Canyon verglichen

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