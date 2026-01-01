Charyn Canyon Reisen
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Natur pur in Kasachstan und Kirgistan
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Bishkek
Highlights: Stadtrundfahrten Almaty & Bishkek, Besuch Nationalpark Altyn Emel, Ausflug Kaindy See, Besichtigungen...
10 Tage / 9 Nächte
Wanderreisen zum Charyn Canyon
Ein traumhaftes Erlebnis
Von den verschiedenen Abschnitten des Charyn Canyons ist das etwa drei Kilometer lange Tal der Burgen besonders erwähnenswert, da dieser Seitencanyon häufig das Ziel von Trekkingreisen am Charyn Canyon ist und durch seine filigranen Formen beeindruckt. Aber auch der Hauptcanyon ist sehr sehenswert und bietet Ihnen ausgesprochen imposante Anblicke. Charyn Canyon Ferien sind eine ideale Möglichkeit, die Schönheit Zentralasiens auf sich wirken zu lassen und in einer faszinierenden Umgebung eine einmalige Landschaft zu geniessen.
Vor allem das Farbenspiel der verschiedenen Sedimentschichten macht den Charyn Canyon zu einem besonderen Ort, an dem Sie eine wirklich faszinierende Natur während Ihrer Kasachstan Ferien bestaunen können. Ursprünglich, schroff und wunderschön, so präsentiert sich dieser Canyon.
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