Kasachstan Bahnreisen vom Spezialisten
Im Luxuszug durch eines grössten Länder der Welt
Golden Eagle, Almaty-Taschkent, Luxuriös entlang der Seidenstrasse
ab CHF 24750.– / pro Person
ab Almaty bis Taschkent
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte
Golden Eagle, Luxuriös im Kaukasus und in Zentralasien unterwegs
ab CHF 28290.– / pro Person
ab Yerewan bis Almaty
Highlights: Aussicht auf den riesigen Sewansee, Besuch von Weingut Tsinandali, Besichtigung der Höhlenstadt...
17 Tage / 16 Nächte
OSRE Das grosse Seidenstrassen-Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Taschkent
Highlights: Erkunden Sie Almaty, Issyk Kul-See, der zweit grösste Gebirgssee der Welt, Ausflug in den Ala...
14 Tage / 14 Nächte
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