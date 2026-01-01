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Kasachstan Bahnreisen vom Spezialisten

Im Luxuszug durch eines grössten Länder der Welt

Dass Kasachstan flächenmässig zu den zehn grössten Ländern der Welt zählt, und dabei nicht einmal zwanzig Millionen Einwohner hat, ist schon beeindruckend. Wenn Sie aber zu einer Kasachstan Bahnreise aufbrechen, erfahren Sie das Land im wahren Sinne des Wortes – aus Ihrem bequemen Fauteuil und mit Fensterplatz. An Bord eines Sonderzuges wie dem Orient Silk Road Express oder dem luxuriösen Golden Eagle durch die unendlichen Steppen, eindrucksvolle Felsformationen und Täler zu reisen, offenbart Ihnen einen Höhepunkt des Landes nach dem anderen.

Bei lokalen Ausflügen in Begleitung lokaler Reiseleiter begegnen Sie auch den Bewohnern des Landes, die sehr gastfreundlich sind und optimistisch in die Zukunft blicken. Auf Ihrer bequemen Zugreise durch Kasachstan besuchen Sie unter anderem auch geschichtlich bedeutsame Stätten wie Turkestan mit dem zum UNESCO Welterbe gehörenden Mausoleum von Khoja Ahmed Yasawi. Kasachstan sorgte 1997 international für Schlagzeilen, als das Land kurzerhand seine Hauptstadt von Alma Ata (Almaty) nach Astana (heute Nursultan genannt) in die Landesmitte verlegte.

Die moderne Metropole wurde innerhalb weniger Jahre aufgebaut und gilt als futuristischste in ganz Zentralasien. Möchten Sie stilvoll und komfortabel im Zug durch eines der grössten Länder der Welt reisen? Unterhalten Sie sich mit unseren Spezialisten, die sich in Zentralasien auskennen. Lassen Sie von uns ein Angebot für Ihre Kasachstan Bahnreise unterbreiten.

Icon map14 Tage
Golden Eagle, Almaty-Taschkent, Luxuriös entlang der Seidenstrasse
ab CHF 24750.– / pro Person
ab Almaty bis Taschkent
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map17 Tage
Golden Eagle, Luxuriös im Kaukasus und in Zentralasien unterwegs
ab CHF 28290.– / pro Person
ab Yerewan bis Almaty
Highlights: Aussicht auf den riesigen Sewansee, Besuch von Weingut Tsinandali, Besichtigung der Höhlenstadt...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map14 Tage
OSRE Das grosse Seidenstrassen-Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Taschkent
Highlights: Erkunden Sie Almaty, Issyk Kul-See, der zweit grösste Gebirgssee der Welt, Ausflug in den Ala...
Icon calendar14 Tage / 14 Nächte

Charyn Canyon

Dieser Canyon wird immer wieder gerne mit dem Grand Canyon verglichen

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Reisen nach Almaty

Bei Rundreisen durch Kasachstan ist der Besuch der ehemaligen Hauptstadt ein Muss

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