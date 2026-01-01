1 . Tag Teheran Ankunft in Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.

2 . Tag Teheran (F) Ganzer Tag Besichtigung der iranischen Haupstadt. Übernachtung in Teheran.

3 . Tag Teheran / Kashan / Isfahan (F) Fahrt nach Kashan und dort Besichtigung der gleichnamigen Stadt. Danach Weiterfahrt nach Isfahan. Übernachtung in Isfahan.

4 . Tag Isfahan (F) Sie besichtigen den ganzen Tag die wohl schönste Stadt Persiens, Isfahan. Ein persisches Sprichwort sagt «Isfahan ist die Hälfte der Welt». Übernachtung in Isfahan.

5 . Tag Isfahan (F) Die Jami Moschee, das armenische Viertel mit der wunderschönen Khaju-Brücke sowie ein Besuch einer Traditionsbäckerei stehen auf dem Programm. Übernachtung in Isfahan.

6 . Tag Isfahan / Yazd (F) Fahrt nach Yazd. Dort besichtigen Sie u.a. den Amir Chakhmagh Platz, Feuertempel sowie die Dowlat Abad Gärten. Übernachtung in Yazd.

7 . Tag Yazd / Kerman (F) Morgens Fahrt nach Kerman, welches 1271 auch von Marco Polo besucht wurde. Dort Besichtigung der gleichnamigen Stadt. Übernachtung in Kerman.

8 . Tag Kerman / Mahan / Shahdad / Kerman (F, M) Fahrt nach Mahan, wo Sie u.a. die Sahzdeh-Gärten besichtigen. Auf dem Rückweg nach Kerman entdecken Sie die wunderschöne Landschaft der Shahdad-Wüste. Übernachtung in Kerman.

9 . Tag Kerman / Shiraz (F) Auf dem Weg nach Shiraz besichtichtigen Sie u.a. den Sarvestan-Palast. Übernachtung in Shiraz.

10 . Tag Shiraz / Persepolis / Pasargadae (F) Morgens Fahrt nach Persepolis und Pasargadae, wo Sie die beiden faszinierenden altpersischen Residenzstätten besuchen. Danach Fahrt zurück nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

11 . Tag Shiraz (F, A) Es stehen weitere Besichtigungen in Shiraz auf dem Programm und abends ein spezielles Abschiedsdinner. Übernachtung in Shiraz.

12 . Tag Shiraz (F) Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.