Best of Persia in 12 Tagen ab Teheran
Best of Persia in 12 Tagen ab Teheran
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Shiraz
Highlights:
- Isfahan ist die Hälfte der Welt
- Die altpersische Residenzstadt Persepolis
- Turm der Stille in Yazd
- Kerman, Besuchsort von Marco Polo im Jahr 1271
- Shiraz, die Stadt der Rosen und Nachtigallen
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Teheran
Ankunft in Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.
2. Tag Teheran (F)
Ganzer Tag Besichtigung der iranischen Haupstadt. Übernachtung in Teheran.
3. Tag Teheran / Kashan / Isfahan (F)
Fahrt nach Kashan und dort Besichtigung der gleichnamigen Stadt. Danach Weiterfahrt nach Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
4. Tag Isfahan (F)
Sie besichtigen den ganzen Tag die wohl schönste Stadt Persiens, Isfahan. Ein persisches Sprichwort sagt «Isfahan ist die Hälfte der Welt». Übernachtung in Isfahan.
5. Tag Isfahan (F)
Die Jami Moschee, das armenische Viertel mit der wunderschönen Khaju-Brücke sowie ein Besuch einer Traditionsbäckerei stehen auf dem Programm. Übernachtung in Isfahan.
6. Tag Isfahan / Yazd (F)
Fahrt nach Yazd. Dort besichtigen Sie u.a. den Amir Chakhmagh Platz, Feuertempel sowie die Dowlat Abad Gärten. Übernachtung in Yazd.
7. Tag Yazd / Kerman (F)
Morgens Fahrt nach Kerman, welches 1271 auch von Marco Polo besucht wurde. Dort Besichtigung der gleichnamigen Stadt. Übernachtung in Kerman.
8. Tag Kerman / Mahan / Shahdad / Kerman (F, M)
Fahrt nach Mahan, wo Sie u.a. die Sahzdeh-Gärten besichtigen. Auf dem Rückweg nach Kerman entdecken Sie die wunderschöne Landschaft der Shahdad-Wüste. Übernachtung in Kerman.
9. Tag Kerman / Shiraz (F)
Auf dem Weg nach Shiraz besichtichtigen Sie u.a. den Sarvestan-Palast. Übernachtung in Shiraz.
10. Tag Shiraz / Persepolis / Pasargadae (F)
Morgens Fahrt nach Persepolis und Pasargadae, wo Sie die beiden faszinierenden altpersischen Residenzstätten besuchen. Danach Fahrt zurück nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
11. Tag Shiraz (F, A)
Es stehen weitere Besichtigungen in Shiraz auf dem Programm und abends ein spezielles Abschiedsdinner. Übernachtung in Shiraz.
12. Tag Shiraz (F)
Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Klimatisiertes Fahrzeug mit Fahrer an Tag 1 – 11
- 11 Hotelübernachtungen inkl. Frühstück (plus 1x Mittag- an Tag 8 und Abendessen an Tag 11)
- Lokaler Deutsch sprechender Guide an Tag 1 – 10
- Eintrittsgelder
- 1 Fl. Mineralwasser p. P./Tag
Preise
12 Tage / 11 Nächte Preis auf Anfrage