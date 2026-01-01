Zentralasien Rundreisen
Spannende Länder entdecken mit dem Spezialisten
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Seidenstrasse Rundreisen: die traditionelle Handelsroute neu entdecken
Zentralasien Ferien können sowohl alleine oder in der Familie als auch in einer Reisegruppe erlebt werden. Wer sich für die zentralen asiatischen Staaten und ihre Geschichte interessiert, die aussergewöhnlichen Landschaften, Bauwerke und Monumente, Kulturen und Bräuche und selbstverständlich für die Menschen vor Ort, der kann heute einfacher als jemals zuvor ein unvergessliches Ferienerlebnis haben. Denn mit einer professionellen Reiseleitung, die den Ablauf und die Route plant, kann man sich voll und ganz auf den Moment einlassen, ohne sich um die Organisation zu sorgen.
Vor allem in einer Gruppe erlebt man so nicht nur aufregende Kasachstan Rundreisen oder Kirgistan Rundreisen, sondern kann diese miteinander kombinieren und mit den anderen Reisenden gemeinsam geniessen. Das Tien Shan-Gebirge, das zwischen den beiden Staaten liegt, lädt zu einmaligen Wanderungen ein und bringt die Reisenden in direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort. Das sind Reisen, die nicht nur den eigenen Horizont erweitern, sondern auch das soziale Miteinander stärken.
Tadschikistan Rundreisen: eine Weite, die ihresgleichen sucht
Die Wege, die man auf einer Route durch Zentralasien zurücklegen muss, sind weit und lang, manchmal sogar steinig und schwer zu bereisen. Ein Reiseexperte kümmert sich deswegen zuallererst um die besten Transfers, so dass man die Momente vor Ort wirklich geniessen kann. Die Reise bietet sich als Gruppenreise an, nicht nur weil man in einer Gruppe mehr Spass hat, sondern auch, weil die Wege dadurch kürzer erschienen. Denn wer in bester Gesellschaft Zentralasien bereist, der gewinnt zusätzlich.
Turkmenistan Rundreisen und Usbekistan Rundreisen können dabei in einer ausgedehnten Route kombiniert werden und zeigen das Herz von Zentralasien in einem ganz neuen Licht. Egal, ob Sie den Karawanenspuren folgen oder die Seidenstrasse wiederentdecken: Zentralasien war bereits vor langer Zeit ein sehr wichtiger Handelsknotenpunkt, das merkt man den lokalen Kulturen an und taucht so in eine lebendige Geschichte ein. Die grossen Städte Samarkand, in der eine der schönsten Moscheen Zentralasiens steht, oder Buchara, in der eine Ark genannte Festung aus dem 5.
Jahrhundert ihre Besucher beeindruckt, und die beide in Usbekistan liegen, sind unter anderem Highlights auf einer Reise durch die weite Landschaft mit ihren trockenen Steppen, den ausgedehnten Wüsten und dem weitem Himmel.
Zentralasien mit einem Reisebegleiter entdecken und garantiert kein Highlight verpassen
Informieren Sie sich jetzt gleich und freuen Sie sich auf Seidenstrasse Rundreisen und Ihre nächsten Zentralasien Ferien. Unsere Reiseexperten haben die unterschiedlichsten Touren und Routen im Angebot und können individuell für Sie eine aufregende Reise zusammenstellen. Teilen Sie uns die Reiseziele mit, die Sie am meisten anziehen, und unsere Spezialisten können sofort mit der Planung beginnen.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralasien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Iran Reisen
- Usbekistan Reisen vom Spezialisten
- Kirgistan Reisen vom Spezialisten
- Tadschikistan Reisen vom Spezialisten
- Turkmenistan Reisen vom Spezialisten
- Kasachstan Reisen: Faszination pur
- Zentralasien Reisen
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Entlang der Seidenstrasse
- Zentralasien Zugreisen