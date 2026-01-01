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Yazd, Iran

Iran Rundreisen

Privatrundreisen durch ein Land von 1001 Nacht

Die beste Art, das Land und seine reiche Kultur und Geschichte kennenzulernen, sind geführte Iran Rundreisen. Bis heute ist es praktisch unmöglich, den Iran auf eigene Faust zu erkunden. Aber eine Privatrundreise mit Ihrem eigenen Reiseleiter und Fahrer ermöglicht Ihnen ein persönliches und unvergessliches Reiseerlebnis. Beginnen Sie Ihre Reise in der Megacity Teheran, bevor Sie zu kulturellen Hochburgen wir Shiraz, Hamedan oder der einmaligen Kulturstadt Isfahan aufbrechen. Im zentralen Teil des riesigen Landes fahren Sie durch einsame Wüstengebiete, Kulturlandschaften und vorbei an blühenden Gärten.

Ihre Reise wird auch eine kulinarische Offenbarung sein, ist die iranische Küche doch eine der vielseitigsten des mittleren Ostens. Auf einer Privatrundreise kommen Sie dem Land und seinen Leuten nahe. Freuen Sie sich auf unvergessliche Begegnungen mit der Bevölkerung, denn Iranerinnen und Iraner sind bekannt für Ihre Gastfreundschaft. Wenn Sie den Iran auf einer Privatrundreise erkunden möchten, sollten Sie sich mit unseren Spezialisten unterhalten, die Sie gerne beraten werden.

Icon map15 Tage
Auf den Spuren der Bakhtiari-Nomaden
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Die altpersische Residenzstadt Persepolis, Zagros-Gebirge, Sabzkuh-Tal, Tang-e Laghar Pass mit...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map12 Tage
Ein Märchen aus 1001 Nacht
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Der alte Schah Palast in Teheran, UNESCO Weltkulturerbe Persepolis, Khaju-Brücke in Isfahan,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map15 Tage
Strasse nach Susa
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Ahwaz, am Fluss Karun liegend, Palast in Bishapur, Die altpersische Residenzstadt Persepolis,...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map7 Tage
Trekking Mount Damavand
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Höchster Berg des Mittleren Osten, Höhe von 5604 m.ü.M., Höchster Gipfel des Elburs-Gebirges, Perfekte...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Geschichte und Kultur im Iran

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Auf unseren Touren entdecken Sie die faszinierende Weite und Leere der Wüste im Iran

Reiseinformationen

Informationen zum Land finden Sie hier – Tipps für eine gelungene Reise durch den Iran

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