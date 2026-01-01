Iran Rundreisen
Privatrundreisen durch ein Land von 1001 Nacht
Auf den Spuren der Bakhtiari-Nomaden
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Die altpersische Residenzstadt Persepolis, Zagros-Gebirge, Sabzkuh-Tal, Tang-e Laghar Pass mit...
15 Tage / 14 Nächte
Ein Märchen aus 1001 Nacht
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Der alte Schah Palast in Teheran, UNESCO Weltkulturerbe Persepolis, Khaju-Brücke in Isfahan,...
12 Tage / 11 Nächte
Strasse nach Susa
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Ahwaz, am Fluss Karun liegend, Palast in Bishapur, Die altpersische Residenzstadt Persepolis,...
15 Tage / 14 Nächte
Trekking Mount Damavand
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Höchster Berg des Mittleren Osten, Höhe von 5604 m.ü.M., Höchster Gipfel des Elburs-Gebirges, Perfekte...
7 Tage / 6 Nächte
Geschichte und Kultur im Iran
Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights finden Sie nahezu an jeder Ecke im Iran
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