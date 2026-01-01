Die beste Art, das Land und seine reiche Kultur und Geschichte kennenzulernen, sind geführte Iran Rundreisen. Bis heute ist es praktisch unmöglich, den Iran auf eigene Faust zu erkunden. Aber eine Privatrundreise mit Ihrem eigenen Reiseleiter und Fahrer ermöglicht Ihnen ein persönliches und unvergessliches Reiseerlebnis. Beginnen Sie Ihre Reise in der Megacity Teheran, bevor Sie zu kulturellen Hochburgen wir Shiraz, Hamedan oder der einmaligen Kulturstadt Isfahan aufbrechen. Im zentralen Teil des riesigen Landes fahren Sie durch einsame Wüstengebiete, Kulturlandschaften und vorbei an blühenden Gärten.

Ihre Reise wird auch eine kulinarische Offenbarung sein, ist die iranische Küche doch eine der vielseitigsten des mittleren Ostens. Auf einer Privatrundreise kommen Sie dem Land und seinen Leuten nahe. Freuen Sie sich auf unvergessliche Begegnungen mit der Bevölkerung, denn Iranerinnen und Iraner sind bekannt für Ihre Gastfreundschaft. Wenn Sie den Iran auf einer Privatrundreise erkunden möchten, sollten Sie sich mit unseren Spezialisten unterhalten, die Sie gerne beraten werden.