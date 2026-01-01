Kirgistan Rundreisen vom Spezialisten
Zu den Höhepunkten Kirgistans auf Privatrundreisen
Abenteuer Pamir-Highway und Wakhan-Tal
Preis auf Anfrage
ab Duschanbe bis Bishkek
Highlights: Besichtigung des Denkmal Dichters Rudaki, Besuch vom Pamir-Hochplateau, Erkundung des Zweithöchst...
13 Tage / 12 Nächte
Die Wunderwelt des Tien Shan
Preis auf Anfrage
ab/bis Bishkek
Highlights: Besichtigung vom Burana-Minarett aus dem 11. Jahrhundert, Hölzernen orthodoxen Kirche in Jety Oguz,...
13 Tage / 12 Nächte
Natur pur in Kasachstan und Kirgistan
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Bishkek
Highlights: Stadtrundfahrten Almaty & Bishkek, Besuch Nationalpark Altyn Emel, Ausflug Kaindy See, Besichtigungen...
10 Tage / 9 Nächte
Zentralasiatisches Kaleidoskop
Preis auf Anfrage
ab Bishkek bis Ashgabat
Highlights: Entdecken von Tien Shan, das Himmelgebirge, 3'000 Meter hohen Ala Bel-Pass, Die Geschichte von Alexander...
20 Tage / 19 Nächte
Kataloge
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