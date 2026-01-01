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Kirgistan Rundreisen vom Spezialisten

Zu den Höhepunkten Kirgistans auf Privatrundreisen

Kirgistan ist eine Nation, die sich durch ihre natürliche Schönheit definiert. Kirgistan Rundreisen führen Sie in unberührte Landschaften, zu schroffen, zerklüfteten Bergrücken und rollenden Sommerweiden, auf denen halbnomadische Hirten in ihren eindrücklichen Jurten leben. Dieses mystische Land, das zwischen China und Kasachstan an der Seidenstrasse liegt, individuell zu bereisen, ist schwierig. Buchen Sie aber eine Privatreise, kommen Sie in den Genuss einer persönlich geführten Reise mit eigener Reiseleitung, die Ihnen die kulturellen Höhepunkte, Land und Leute auf intensive Art näherbringt.

Die Einwohner Kirgistans sind äusserst gastfreundlich, daher werden Sie überall mit einem freundlichen Lächeln willkommen geheissen. Kirgistan Rundreisen lassen sich auch ideal mit weiteren Ländern in der Region kombinieren. Sprechen Sie darum mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne eine massgeschneiderte Offerte unterbreiten werden.

Icon map13 Tage
Abenteuer Pamir-Highway und Wakhan-Tal
Preis auf Anfrage
ab Duschanbe bis Bishkek
Highlights: Besichtigung des Denkmal Dichters Rudaki, Besuch vom Pamir-Hochplateau, Erkundung des Zweithöchst...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map13 Tage
Die Wunderwelt des Tien Shan
Preis auf Anfrage
ab/bis Bishkek
Highlights: Besichtigung vom Burana-Minarett aus dem 11. Jahrhundert, Hölzernen orthodoxen Kirche in Jety Oguz,...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map10 Tage
Natur pur in Kasachstan und Kirgistan
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Bishkek
Highlights: Stadtrundfahrten Almaty & Bishkek, Besuch Nationalpark Altyn Emel, Ausflug Kaindy See, Besichtigungen...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map20 Tage
Zentralasiatisches Kaleidoskop
Preis auf Anfrage
ab Bishkek bis Ashgabat
Highlights: Entdecken von Tien Shan, das Himmelgebirge, 3'000 Meter hohen Ala Bel-Pass, Die Geschichte von Alexander...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte

Einzigartige Naturerlebnisse

Der legendäre Yssykköl See und eine Übernachtung in Jurten

Reitferien in Kirgistan

Abenteuerliche Ferien in Kirgistan hoch zu Pferd erleben

Wanderferien in Kirgistan

Trekking- und Wanderreisen, welche mit Sicherheit unvergessen sein werden

Reiseinformationen

Wichtige und nützliche Reisetipps für die perfekten Ferien in Kirgistan

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