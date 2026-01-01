Almaty Reisen
In die Stadt der Äpfel mit dem Spezialisten
Spezialisten-Team
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Highlights: Aussicht auf den riesigen Sewansee, Besuch von Weingut Tsinandali, Besichtigung der Höhlenstadt...
17 Tage / 16 Nächte
Natur pur in Kasachstan und Kirgistan
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Highlights: Stadtrundfahrten Almaty & Bishkek, Besuch Nationalpark Altyn Emel, Ausflug Kaindy See, Besichtigungen...
10 Tage / 9 Nächte
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ab Almaty bis Taschkent
Highlights: Erkunden Sie Almaty, Issyk Kul-See, der zweit grösste Gebirgssee der Welt, Ausflug in den Ala...
14 Tage / 14 Nächte
Almaty Highlights
Eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten und ein reges Kulturleben
Auf Almaty Gruppenreisen erfahren Sie viel über Geschichte und Kultur des Landes und erhalten einen umfassenden Überblick über die faszinierenden Sehenswürdigkeiten der quirligen Stadt. Mit zu den eindrucksvollsten gehört ganz sicher die Heilige Christi-Himmelfahrt Kathedrale. Die Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute Kathedrale ist Wahrzeichen der Stadt und ein echtes architektonisches Juwel. Kein Wunder, dass das Gotteshaus in den russischen Katalog der hundert Weltwunder aufgenommen wurde. Mit ihrer bewegten Geschichte – sie wurde zeitweilig geschlossen und geplündert – erzählt die Kathedrale viel über Almatys jüngere Geschichte.
Wissenswertes über Stadt und Land erfahren Sie auch im Zentralen Museum von Kasachstan, das zu den grössten und ältesten Museen des Landes gehört.
Auch die Zentralmoschee von Almaty ist unbedingt einen Abstecher wert. Interessierte können sich in über 13 Galerien einen Überblick über die rege zeitgenössische Kunstszene von Kasachstan verschaffen. Abwechslung von so viel Kulturgenuss bietet ein Einkaufsbummel im Mega Center Alma Ata. Es ist eins der grössten Einkaufszentren in Kasachstan. Ein ausgedehntes Shoppingvergnügen der Extraklasse geniessen Sie auch in der Aport Mall, die sich rühmt, das grösste Einkaufszentrum von ganz Zentralasien zu sein. Über 40 Geschäfte, ein Vergnügungspark, ein Kino sowie viele Restaurants und Supermärkte garantieren Spass und Abwechslung für jeden Geschmack.
Rund um Almaty
Almaty ist eine bemerkenswert grüne Stadt, deren Parks und Grünanlagen zum Erholen und Spazierengehen einladen. Besonders hervorzuheben ist der Zentrale Park für Kultur und Freizeit. Vor der traumhaften Kulisse der schneebedeckten Gipfel des Tian-Shan-Gebirges gelegen, ist er beliebtes Ausflugsziel für die Einheimischen. Aber nicht nur Almaty selbst, sondern auch das Umland ist unbedingt sehenswert. Die nahe gelegenen Berge und die sich im Norden erstreckende Steppe eignen sich für abwechslungsreiche Wanderungen und bieten Ihnen Gelegenheit für ein unverfälschtes Naturerlebnis. Nur etwa 130 Kilometer von Almaty entfernt wartet eine ganz besondere Naturattraktion auf Sie.
Bei der Reise zur Wunderwelt des Tian Shan haben Sie die Möglichkeit, den versunkenen Wald am Kaindyse (Kaindysee) zu sehen. Dabei handelt es sich um ein Naturwunder, das wirkt, als hätte Salvador Dalí es arrangiert. Die aus dem strahlend türkisblauen, eiskalten Wasser des Sees herausragenden kahlen Baumstämme sind ein bizarres Naturspektakel und ein vollkommen surreal wirkendes Fotomotiv. Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Unsere erfahrenen Reiseexperten halten noch viel mehr Tipps für Ihre Almaty Ferien bereit. Fragen Sie gerne bei uns an und lassen Sie sich beraten.
Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Anbindung
Almaty liegt im äussersten Südosten Kasachstans, direkt am Fuss des Transili-Alatau, einer Gebirgskette des Tian Shan. Kaum eine andere Grossstadt Zentralasiens verbindet urbanes Leben und Hochgebirge so unmittelbar: Vom Zentrum aus blicken Sie auf schneebedeckte Viertausender, und in weniger als einer Stunde stehen Sie mitten in den Bergen. Diese Lage macht Almaty zum idealen Reiseziel für alle, die Städtereise und Naturerlebnis in einer Reise verbinden möchten – morgens Basar und Kathedrale, nachmittags Bergpanorama.
Das Klima ist kontinental geprägt: Die Sommer sind warm bis heiss, die Winter kalt und schneereich. Als beste Reisezeit für Stadtbesichtigungen und Ausflüge gelten der Frühling von April bis Juni, wenn rund um die Stadt die Obstgärten blühen, sowie der Herbst von September bis Oktober mit stabilen, klaren Tagen. Wintersportler kommen von Dezember bis März auf ihre Kosten – das Skigebiet Schymbulak und das berühmte Hochgebirgs-Eisstadion Medeu liegen quasi vor der Haustür.
Almaty verfügt über einen internationalen Flughafen und ist von der Schweiz aus mit einem Zwischenstopp gut erreichbar. Für Tagesausflüge bietet sich neben dem Grossen Almaty-See vor allem der Scharyn-Canyon östlich der Stadt an, dessen rote Felsformationen an den Wilden Westen erinnern. Zudem ist Almaty der klassische Ausgangspunkt für Kasachstan Reisen und Kombinationen entlang der Seidenstrasse – unsere Spezialisten beraten Sie gerne zur passenden Route.
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