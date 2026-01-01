Usbekistan Städtereisen
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Städtereisen Highlights
Samarkand – Schmelztigel der Kulturen
Der eindrucksvolle Registan Platz mit seinen von blauen Kuppeln gezierten Moscheen und Medresen (alte Islamschulen) sind einfach sagenhaft. Im 14. Jahrhundert war Samarkand die Hauptstadt des historischen Reiches Timor und galt als schönste Stadt der Welt. Von der UNESCO wurde die bezaubernde Altstadt von Samarkand als „Samarkand – Schnittpunkt der Kulturen“ ausgezeichnet. Vom 13. Jahrhundert bis zur Neuzeit zeigt die historisch gewachsene Stadt in Kunst, Architektur und ihrer gesamten Stadtstruktur alle wichtigen Etappen der Kulturgeschichte Zentralasiens auf.
Zudem befinden sich in der Kulturstadt mehrere sehenswerte Museen, deren Sammlungen über die reiche Geschichte des orientalischen Landes an der Seidenstrasse informieren. Bis ins Jahr 750 v. Chr. reicht die Geschichte der Stadt zurück, als die ersten Bewohner in der damaligen Oase lebten. Durch die herausragende Lage an der antiken Wüstenstrasse errang Samarkand grossen Einfluss und Reichtum. Davon zeugen bis heute die prachtvollen Bauten. Samarkand ist eine wichtige Destination jeder Rundreise durch Usbekistan.
Buchara
Die Stadt von traumhafter Schönheit wurde im 13. Jahrhundert v. Chr. auf dem heiligen Hügel der Zoroastrier (Feueranbeter) errichtet und entwickelte sich bald zu einem der wichtigsten Handelszentren. Hier gibt es prunkvolle Schätze zu entdecken. Mit mehr als 140 historischen Architektur-Monumenten ist die Stadt ein lebendiges Freilicht-Museum. Eines der prächtigsten Gebäude ist die Moschee mit ihren kunstvollen Keramiken und dem 45 Meter hohen Kalon Minarett. Viele mit blauen Kuppeln gekrönte Medressen prägen das orientalische Stadtbild.
Beeindruckend präsentieren sich die kolossalen Gebäude und Festungsmauern der Zitadelle Ark im Herzen der Altstadt. Sehr zierlich zeigt sich das 907 erbaute Samaniden-Mausoleum, das älteste erhaltene Bauwerk Zentralasiens. Seit 1993 gehören die Altstadt und weitere Bauten zum UNESCO Weltkulturerbe. Der Traum aus 1001 Nacht gehört selbstverständlich zu jeder gelungenen Usbekistan Rundreise dazu.
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