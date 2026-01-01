Für Reisen nach Kirgistan sollten Sie unbedingt über den Standard-Impfschutz verfügen, darüber hinaus sind keine speziellen Impfungen vorgeschrieben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder beim Reisemedizinischen Zentrum, welche gesundheitsprophylaktischen Massnahmen für eine Reise nach Kirgistan empfohlen werden. Im Land sollten Sie sich an die gängigen Hygiene- und Verhaltensregeln halten. Dazu gehört es, kein Leitungswasser zu trinken und rohe Lebensmittel zu vermeiden.

Wenn Sie in Flaschen abgefülltes Mineralwasser kaufen, achten Sie unbedingt auf einen intakten Verschluss. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen kann es aber trotzdem mal zu Durchfallerkrankungen kommen. Ernsthafte Erkrankungen oder Verletzungen sollten am besten ausserhalb Kirigistans behandelt werden.

Deshalb empfiehlt sich unbedingt der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung, die bei schwereren Erkrankungen einen Rücktransport ins Heimatland mit einschliesst, denn die Gesundheitsversorgung in Kirgistan entspricht bei weitem nicht europäischen Standards. Das betrifft Spitäler, Ärzte und Apotheken und deren Ausstattung. Die Mitnahme einer Reiseapotheke, über deren Zusammensetzung Sie Ihr Arzt informiert, ist deshalb unbedingt zu empfehlen. Beachten Sie aber unbedingt die Einfuhrbestimmungen für Medikamente.