Der Iran kann wie kaum ein anderes Land auf eine lange und reiche Kultur und prachtvolle Bauwerke und Moscheen zurückblicken. Das liegt vor allem an seiner Geschichte, die sich über eine lange Zeit und viele Epochen erstreckt. Vom antiken Persien bis hin zum modernen Iran, das faszinierende Land war lange Zeit Motor der Weltgeschichte und steht immer noch im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Lassen Sie sich bei einer Kulturreise vom Zauber dieses facettenreichen Landes gefangen nehmen. Spüren Sie bei einem Besuch des UNESCO Weltkulturerbes Persepolis der Geschichte Irans und der Grösse des Achämenidenreichs nach!

Bestaunen Sie bei einem Bummel durch quirlige Basare die Farbenpracht und Muster der Perserteppiche und geniessen Sie in der legendären Gartenstadt Shiraz die Blumenpracht und den Rosenduft. Vielleicht steht Ihnen aber auch der Sinn danach, einzigartige Landschaftsformationen zu bestaunen und die Wüste hautnah zu erleben? Kunstinteressierte zieht es nach Isfahan, wo prachtvolle Moscheen und wichtige zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende architektonische Meisterwerke darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden.

Unsere Iran-Experten kennen die schönsten Destinationen sowie alle Geheimtipps des Landes und freuen sich darauf, Ihnen eine optimal auf Ihre Wünsche abgestimmte Iran Kulturreise zusammenzustellen. Sprechen Sie uns an!