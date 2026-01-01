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Usbekistan Gruppenreisen vom Spezialisten

Zu Prachtplätzen und alten Karawanenstädten

Usbekistan ist ein riesiges Land: die Republik ist zehn Mal so gross wie die Schweiz. Schon alleine die Grösse macht es beinahe unmöglich, individuell unterwegs zu sein. Besonders geeignet, um das Nachbarland von Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Afghanistan intensiv zu erleben, sind Gruppenreisen. Im komfortablen klimatisierten Bus werden Sie in internationalen Gruppen durch ortskundige lokale Reiseleiter zu den schönsten Orten im Land geführt. Kulturell hat Usbekistan enorm viel zu bieten.

So soll der Registan Platz der schönste in Samarkand, ja vielleicht von ganz Zentralasien sein. Der Besuch dieses grossartigen Kulturdenkmals fühlt sich an wie 1001 Nacht. Der Platz besteht aus drei prächtigen Medressen. Kunstvoll mit bunten Ziegeln und Moasaiktafeln geschmückte Fassaden lassen die Prachtgebäude im Licht der untergehenden Sonne flackern. Auf einer geführten Usbekistan Gruppenreise darf auch der Besuch des alten Karawanen- und Handelszentrums Buchara und die Wüstenstadt Chiwa mit ihren beeindruckenden uralten Lehmhäusern nicht fehlen. Unsere Spezialisten zeigen Ihnen gerne die verschiedenen Varianten von Usbekistan Gruppenreisen und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Icon map8 Tage
Auf den Spuren von Karawanen
Preis auf Anfrage
ab/bis Tashkent
Highlights: Besichtigung der Stadt Tashkent, Besuch von Medressen,Paläste & ein Harem, Entdecken von der Wüste...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

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