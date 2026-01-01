Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralasien Reisen Gütesiegel
zentralasienreisen
Golden Eagle, Usbekistan

Usbekistan Bahnreisen vom Spezialisten

Das Land mit der Bahn entdecken

Die Abteile sind geräumig und die Sessel bequem: Machen Sie es sich gemütlich, während vor dem Zugfenster faszinierende Landschaften, majestätische Gebirgszüge, Ortschaften und verheissungsvoll klingende Städte vorbeigleiten. Usbekistan Bahnreisen sind eine ideale Möglichkeit, um das Land intensiv zu erfahren. Während des Tages sind Sie an Bord legendärer Extrazüge wie dem Golden Eagle, Zarengold oder dem luxuriösen Orient Silk Road Express unterwegs. Nachtstopps sind in Städten eingeplant, in denen Sie in bequemen Hotelzimmern übernachten.

Einige Reiserouten verbinden Usbekistan mit anderen Ländern der Region. Der Orient Silk Road Express Zug ist abwechslungsweise in den weiten Steppen Kasachstans, den glühenden Wüsten Turkmenistans oder bei den historischen Städten entlang der usbekischen Seidenstrasse unterwegs. Aber auch Kirgistan und Tadschikistan werden angesteuert. Keine andere Reiseart bietet Ihnen einen vergleichbaren Stil und ein einmaliges Ambiente, wie Sie es auf luxuriösen Usbekistan Bahnreisen geniessen. Das gesellschaftliche Erlebnis mit Mitreisenden aus aller Welt, eine kulinarische Vielfalt und Busausflüge zu Sehenswürdigkeiten, die abseits der Bahnlinien liegen, machen den weiteren Reiz dieser beschaulichen Art zu reisen aus.

Unsere Spezialisten zeigen Ihnen die unterschiedlichen Züge und Routen dieser Bahnreisen gerne auf. Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Icon map14 Tage
Golden Eagle, Almaty-Taschkent, Luxuriös entlang der Seidenstrasse
ab CHF 24750.– / pro Person
ab Almaty bis Taschkent
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map17 Tage
Golden Eagle, Luxuriös im Kaukasus und in Zentralasien unterwegs
ab CHF 28290.– / pro Person
ab Yerewan bis Almaty
Highlights: Aussicht auf den riesigen Sewansee, Besuch von Weingut Tsinandali, Besichtigung der Höhlenstadt...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map14 Tage
OSRE Das grosse Seidenstrassen-Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Taschkent
Highlights: Erkunden Sie Almaty, Issyk Kul-See, der zweit grösste Gebirgssee der Welt, Ausflug in den Ala...
Icon calendar14 Tage / 14 Nächte

Aral See Ferien

Hier erfahren Sie alles rund um die Geschichte des beeindruckenden Aral Sees

Orientalische Städte erkunden

Usbekistan ist für seine orientalischen Städte bekannt

Die Wüstenstadt Chiwa

Bei einer Rundreise sollten Sie die Oasenstadt Chiwa im schönen Usbekistan erkunden

Reisetipps für Usbekistan

Alle wichtigen und hilfreichen Tipps für die Reiseplanungen und Vorbereitungen

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralasien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren