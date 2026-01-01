Georgien Reisen
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Georgiens reiches kulturelles Erbe
Georgien ist das Land der Kirchen und Klöster. Zahlreiche wichtige Sakralbauten aus verschiedenen Epochen laden Kunst- und Kulturinteressierte während Ihrer Georgien Ferien zu einem Besuch ein. Die Bolnissi Kirche aus dem 5. Jahrhundert ist die älteste Kirche des Landes. Sie ist auch berühmt für ihre Inschriften, die die ältesten Belege der einzigartigen georgischen Schrift darstellen. Aus längst vergangenen Zeiten, nämlich aus dem 6. Jahrhundert, stammt auch das eindrucksvolle Höhlenkloster David Gareja. Der wuchtige Bau schmiegt sich in landschaftlich schöner Lage an einen Berg und steht auf der Vorschlagsliste zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Einen ziemlich bizarren Anblick bietet die Klosteranlage von Kazchi, die sich in luftigen Höhen auf einer freistehenden Kalksteinklippe befindet. Sie ist nur über eine lange Eisenleiter und einen Aufzug zu erreichen. Das Kloster Dschwari stammt ebenfalls aus dem 6. Jahrhundert und ist ein weiterer Höhepunkt auf vielen Georgien Rundreisen. So wie andere wichtige Baudenkmäler in Georgien wurde es als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichnet. Dies ist nur eine kleine Auswahl der einzigartigen Kulturdenkmäler, die Sie auf Ihrer Georgien Rundreise geniessen werden.
Mzcheta
Die kleine Stadt ist das religiöse Zentrum des Landes und kann auf eine jahrtausendealte Geschichte zurückblicken. Bis zum 6. Jahrhundert war sie die Hauptstadt des Iberischen Reichs, das neben den historischen Regionen Kartlien und Kolchis als Vorläufer des heutigen Georgien gilt. Sie war eine der wichtigsten Handelsstädte an der historischen Seidenstrasse und schon die antiken Historiker Plutarch, Strabon und Plinius gaben Kunde von den Festungen der Stadt. Der Ort und seine Umgebung beherbergen zahlreiche wichtige Kulturdenkmäler. Darunter befindet sich die trutzig wirkende Swetizchoweli-Kathedrale, bei deren Errichtung einer alten Legende nach ein Engel mitgeholfen hat.
Auch Aktivurlauber kommen bei einem Besuch der kleinen Stadt voll und ganz auf ihre Kosten. Die landschaftlich schöne Lage am Zusammenfluss der Flüsse Mtkwari und Aragwi macht die Location zu einer tollen Destination für Wanderfreunde und Naturliebhaber. Krönen sie Ihren Besuch mit dem Abstecher in eines der vielen Lokale, die Sie mit der hervorragenden lokalen Küche und exzellenten Weinen verwöhnen. Ein Bummel durch die schöne Altstadt, in der Sie manch hübsches Souvenir erwerben können, krönt den Besuch dieser einzigartigen Destination.
Südossetien und Abchasien
In seiner langen Geschichte war Georgien oft Spielball verschiedener Grossmächte. Seit 1991 ist es nun wieder ein eigenständiger Staat. Der Zerfall der UdSSR brachte für viele Republiken zahlreiche Probleme mit sich, denn ihre Bewohner fanden sich teilweise in Staaten wieder, mit denen sie sich weder kulturell noch sprachlich identifizieren konnten. Die Folge waren Protestaktionen und Aufstände. So erklärten sich die Regionen Abchasien am Schwarzen Meer und Südossetien im Norden des Landes einseitig von Georgien los. Georgien besitzt keine Gewalt über diese Gegenden, die deshalb im Rahmen einer Georgien Rundreise auch nicht bereist werden können.
Damit Sie von diesen Problemen nicht berührt werden und ein wirklich ungetrübtes Urlaubsvergnügen erleben, empfiehlt es sich, die Organisation und Planung Ihrer Reise in die Hände von Experten zu legen. Sind Sie Individualist und ziehen eine privat geführte Reise vor? Oder möchten Sie auf Georgien Gruppenreisen das Land in netter Gesellschaft erleben? Alles ist möglich! Unsere Georgien Spezialisten stellen Ihnen Ihre Georgien Rundreise zusammen, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Urlaubsvergnügen und die unvergesslichen Reiseeindrücke konzentrieren können.
Tbilissi und Kachetien: Altstadt, Bäder und Wein
Fast jede Georgien-Reise beginnt in der Hauptstadt und führt weiter in die östliche Weinregion – zwei sehr unterschiedliche Seiten des Landes.
Tiflis: Balkone, Schwefelbäder und Basare
Die Altstadt liegt zwischen dem Fluss Kura und der Festung Narikala, verwinkelt und geprägt von hölzernen Schnitzbalkonen. Im Bäderviertel Abanotubani steigt aus Kuppeldächern der Dampf natürlicher Schwefelquellen – ein Besuch dort gehört ebenso dazu wie ein Abend in einem der Weinkeller der Stadt.
Kachetien: Wiege des Weinbaus
Östlich der Hauptstadt liegt Kachetien, wo Wein seit rund achttausend Jahren angebaut wird. Die traditionelle Vergärung in tönernen Qvevri, im Boden vergrabenen Amphoren, zählt zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Das Städtchen Signagi mit seiner erhaltenen Stadtmauer bietet den Blick über das Alasani-Tal bis zum Kaukasus-Hauptkamm.
Der Grosse Kaukasus: Kazbegi, Swanetien und Tuschetien
Im Norden bilden Fünftausender die Grenze zu Russland. Die Bergregionen sind das eigentliche Argument für eine Reise nach Georgien.
Kazbegi und die Dreifaltigkeitskirche
Über dem Dorf Stepanzminda steht auf 2170 Metern die Gergeti-Dreifaltigkeitskirche, dahinter erhebt sich der vergletscherte Kasbek. Der Aufstieg zu Fuss dauert rund zwei Stunden, Geländewagen fahren die Piste hinauf. Die Anfahrt über die Georgische Heerstrasse führt an Stauseen und dem Passdenkmal vorbei.
Swanetien und Uschguli
Swanetien im Nordwesten ist bekannt für seine mittelalterlichen Wehrtürme. Uschguli auf gut 2100 Metern zählt zu den höchstgelegenen dauerhaft bewohnten Siedlungen Europas und steht unter UNESCO-Schutz. Die Region erschliesst sich am besten auf mehrtägigen Wanderungen zwischen den Dörfern.
Beste Reisezeit und Anreise
Mai bis Juni und September bis Oktober bieten angenehme Temperaturen und klare Sicht; die Hochgebirgspässe nach Swanetien und Tuschetien sind meist von Juni bis Oktober offen. Tiflis erreichen Sie ab der Schweiz in rund viereinhalb Stunden Flugzeit.
Häufige Fragen zu Georgien Reisen
Mai bis Juni und September bis Oktober bieten angenehme Temperaturen und klare Sicht. Die Hochgebirgspässe nach Swanetien und Tuschetien sind in der Regel von Juni bis Oktober befahrbar. Im Hochsommer wird es in Tiflis und Kachetien heiss.
Tiflis erreichen Sie ab der Schweiz in rund viereinhalb Stunden Flugzeit. Die Zeitverschiebung beträgt drei Stunden im Sommer und vier im Winter.
Die Altstadt von Tiflis mit dem Bäderviertel, die Weinregion Kachetien mit Signagi, die Gergeti-Dreifaltigkeitskirche bei Kazbegi und die Wehrtürme Swanetiens mit Uschguli. Wer Zeit hat, ergänzt Wanderungen im Grossen Kaukasus.
Sehr. In Kachetien wird seit rund achttausend Jahren Wein angebaut; die Vergärung in tönernen Qvevri zählt zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Weingutbesuche mit Verkostung lassen sich gut in eine Rundreise einbauen.
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Georgien Highlights
Tiflis, die angesagte Metropole
Die reizvoll an einem Berghang gelegene Metropole, die auch „Paris des Ostens“ genannt wird, ist das ideale Ziel für Kunst- und Kulturinteressierte, die auf Tiflis Reisen tolle Highlights und Attraktionen für sich entdecken möchten. Eindrucksvolle Kirchen, vielfältige Ausgeh- und Einkaufsmöglichkeiten und vor allem das historische Viertel Abanotubani machen Tiflis zu einem Must-See während Ihrer Georgien Ferien. Gönnen Sie sich zudem den Besuch eines der historischen, im persischen Stil errichteten öffentlichen Bäder. Die Bäder dienten nicht nur hygienischen Zwecken, sondern waren auch ein wichtiger Bestandteil der lokalen Kultur und zentrales Element im gesellschaftlichen Leben des 17.
und 18. Jahrhunderts in Georgien. So geniessen Sie bei einem Badbesuch nicht nur Wellness und Entspannung, sondern auch ein wichtiges Element der georgischen Lebensart und Tradition. Ein weiterer Höhepunkt auf allen Tiflis Ferien ist der Besuch des Betlemi Viertels. Es ist eines der ältesten der Stadt und wurde liebevoll restauriert, wobei der ursprüngliche Charakter der historischen Bauwerke aus dem 18. Jahrhundert weitgehend erhalten blieb. Selbstverständlich ist auch das moderne Tiflis unbedingt sehenswert, ebenso wie der Rest des Landes. Unsere Georgien Spezialisten stellen Ihnen gern eine Georgien Rundreise ganz nach Ihrem Geschmack zusammen.
Auf Georgien Reisen eindrucksvolle Naturerlebnisse geniessen
Das imposante Bergland Georgiens und die eindrucksvolle Natur sind vor allem für unternehmungslustige Aktivurlauber, Wanderfreunde und Erholungssuchende interessant. Entdecken Sie während Ihrer Wanderferien Georgien die einmalige Tier- und Pflanzenwelt des Südkaukasus. Zahlreiche attraktive Naturschutzgebiete laden ein zu abwechslungsreichen Wanderungen und Trekkingtouren, auf denen Sie der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt des Landes ganz nahe kommen. Mit zu den landschaftlich schönsten Gegenden des Landes zählt die Region Swanetien. Steil in den Himmel aufragende Gletscher, idyllische Täler, dichte Wälder und mittelalterlich wirkende Bergdörfer mit einer ganz besonderen Architektur bescheren dem Wanderer fantastische Ausblicke und Fotomotive.
Ganz egal, ob Sie Anfänger sind oder Profi, ob durchtrainiert oder etwas eingerostet: Zahlreiche attraktive Routen verschiedener Schwierigkeitsgrade bieten für jeden Natur- und Wanderfreund ideale Bedingungen. So können auch Sie während Ihrer Georgien Ferien ein optimales Urlaubs- und Naturerlebnis geniessen.