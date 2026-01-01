Was ist die beste Reisezeit? In Turkmenistan herrscht ein extremes kontinentales Klima mit heissen, trockenen Sommern und kalten Wintern. Vor allem im Norden kann es im Winter mit -20 °C sehr kalt und im Sommer mit Temperaturen zwischen 35 °C und 50 °C sehr heiss werden. Im Süden des Landes sind die Temperaturen dagegen etwas moderater.

Als beste Reisezeit gelten die Monate April, Mai, September und Oktober. Wenn Sie darüber hinaus genauere Informationen über das Klima, die beste Reisezeit und speziellere Reisetipps wünschen, sprechen Sie einfach unser erfahrenes und kompetentes Zentralasien-Spezialistenteam an! Es freut sich darauf, Sie beraten zu dürfen.

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