Bei der Einreise sind spezielle Impfungen nicht vorzuweisen. Standard-Impfungen sind jedoch absolut empfehlenswert. Polio, Masern, Diphterie und Tetanus. In Kasachstan kommen allerdings auch Tuberkulose und Typhus immer wieder vor. Eine Impfung gegen Hepatitis A und eventuell gegen Hepatitis B sind zu empfehlen. Das Land hat auch immer wieder mit Tollwut zu kämpfen. Ein Kontakt mit heimischen Tieren sollte deshalb so gut wie möglich vermieden werden. Sollten Sie gebissen oder gekratzt werden, ist ein Besuch bei einem Arzt dringend notwendig.

Die Aufnahme von rohen Nahrungsmitteln ist zu vermeiden. Zudem sollte auch auf Eis und die Aufnahme von Wasser aus der Leitung verzichtet werden.

Einige Reisende haben immer wieder Schwierigkeiten mit Durchfallerkrankungen. Wasser gibt es in jedem Shop. Achten Sie allerdings darauf, dass der Verschluss noch versiegelt ist. Selbst beim Putzen der Zähne sollten Sie Wasser aus dem Supermarkt verwenden. Das Sonnenschutzmittel darf bei Kasachstan Rundreisen keinesfalls fehlen. In der Wüste ist es heiss und selbst wenn nicht die Sonne scheint, ziehen sich viele Reisende einen Sonnenbrand zu. Die Gesundheitsversorgung in Kasachstan kann mit der aus der Schweiz keinesfalls verglichen werden.

Einzig in den Städten ist es halbwegs möglich, sich zu behandeln lassen. Sollte eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen, raten auch unsere Reiseexperten die Heimreise anzutreten. Vergessen Sie allerdings auch nicht eine Reiseversicherung abzuschliessen. Die Mitnahme einer entsprechenden Reiseapotheke ist auf alle Fälle sehr ratsam.