Kasachstan Rundreisen vom Spezialisten
Unterwegs im neuntgrössten Land der Erde
Kasachstan und Kirgistan kompakt
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Bischkek
Highlights: Stadtrundfahrt durch Almaty mit vielen Sehenswürdigkeiten, Besuchen Sie ein Museum über die Adlerjagd,...
6 Tage / 5 Nächte
Kasachstan und Kirgistan kompakt
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Bischkek
Highlights: Stadtrundfahrt durch Almaty mit vielen Sehenswürdigkeiten, Besuchen Sie ein Museum über die Adlerjagd,...
6 Tage / 5 Nächte
Natur pur in Kasachstan und Kirgistan
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Bishkek
Highlights: Stadtrundfahrten Almaty & Bishkek, Besuch Nationalpark Altyn Emel, Ausflug Kaindy See, Besichtigungen...
10 Tage / 9 Nächte
Natur pur in Kasachstan und Kirgistan
Preis auf Anfrage
ab Almaty bis Bishkek
Highlights: Stadtrundfahrten Almaty & Bishkek, Besuch Nationalpark Altyn Emel, Ausflug Kaindy See, Besichtigungen...
10 Tage / 9 Nächte
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