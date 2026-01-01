Iran Aktivreisen vom Spezialisten

Sie sind während Ihren Ferien gerne aktiv unterwegs? Dann empfehlen wir Ihnen, Wanderschuhe und bequeme Kleider einzupacken. Wenn Sie auf Iran Aktivreisen durch das alte Persien reisen, erleben Sie das faszinierende Land besonders nahe und unverfälscht. Wie wäre es mit einer geführten Bike Tour im Elburs-Gebirge oder einer ausgedehnten Wanderung beim faszinierenden Vulkanberg Mount Damavand? Ein exotisches Wintersport Erlebnis erwartet Sie im Dizin Skigebiet, wo die Saison von Dezember bis Mai dauert und ein Skilift auf rekordverdächtige 3'600 Meter Höhe vordringt.

Falls Sie eher Sand als Schnee den Zuschlag geben, ist ein Kamel Trekking das Richtige für Sie. Und auf einer Expedition ins Rig-e Jenn Wüstengebiet im Osten des Landes kommen Sie vorbei an majestätischen Sanddünen, trockenen Flussbetten und bizarren Salzblumen. Eine geführte Aktivreise ist ein echtes Iran Erlebnis. Eines ist allen Abenteuern gemeinsam: Überall treffen Sie auf grandiose Landschaften, unverfälschte Natur und gastfreundliche Menschen. Gerne zeigen Ihnen unsere Spezialisten Möglichkeiten auf, wie Sie das faszinierende Land am Persischen Golf auf Iran Aktivreisen erkunden können.