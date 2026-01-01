Iran Aktivreisen vom Spezialisten
Auf dem Bike, den Skiern und zu Fuss unterwegs im Iran
Auf den Spuren der Bakhtiari-Nomaden
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Die altpersische Residenzstadt Persepolis, Zagros-Gebirge, Sabzkuh-Tal, Tang-e Laghar Pass mit...
15 Tage / 14 Nächte
Skifahren in Persien
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Skifahren für einmal ganz woanders, Dizin, iranisches Skigebiet, Elburs-Gebirge, Eines der 40...
5 Tage / 4 Nächte
Trekking Mount Damavand
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Höchster Berg des Mittleren Osten, Höhe von 5604 m.ü.M., Höchster Gipfel des Elburs-Gebirges, Perfekte...
7 Tage / 6 Nächte
Geschichte und Kultur im Iran
Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights finden Sie nahezu an jeder Ecke im Iran
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