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Tabriz, Iran

Iran Aktivreisen vom Spezialisten

Auf dem Bike, den Skiern und zu Fuss unterwegs im Iran

Sie sind während Ihren Ferien gerne aktiv unterwegs? Dann empfehlen wir Ihnen, Wanderschuhe und bequeme Kleider einzupacken. Wenn Sie auf Iran Aktivreisen durch das alte Persien reisen, erleben Sie das faszinierende Land besonders nahe und unverfälscht. Wie wäre es mit einer geführten Bike Tour im Elburs-Gebirge oder einer ausgedehnten Wanderung beim faszinierenden Vulkanberg Mount Damavand? Ein exotisches Wintersport Erlebnis erwartet Sie im Dizin Skigebiet, wo die Saison von Dezember bis Mai dauert und ein Skilift auf rekordverdächtige 3'600 Meter Höhe vordringt.

Falls Sie eher Sand als Schnee den Zuschlag geben, ist ein Kamel Trekking das Richtige für Sie. Und auf einer Expedition ins Rig-e Jenn Wüstengebiet im Osten des Landes kommen Sie vorbei an majestätischen Sanddünen, trockenen Flussbetten und bizarren Salzblumen. Eine geführte Aktivreise ist ein echtes Iran Erlebnis. Eines ist allen Abenteuern gemeinsam: Überall treffen Sie auf grandiose Landschaften, unverfälschte Natur und gastfreundliche Menschen. Gerne zeigen Ihnen unsere Spezialisten Möglichkeiten auf, wie Sie das faszinierende Land am Persischen Golf auf Iran Aktivreisen erkunden können.

Icon map15 Tage
Auf den Spuren der Bakhtiari-Nomaden
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Die altpersische Residenzstadt Persepolis, Zagros-Gebirge, Sabzkuh-Tal, Tang-e Laghar Pass mit...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map5 Tage
Skifahren in Persien
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Skifahren für einmal ganz woanders, Dizin, iranisches Skigebiet, Elburs-Gebirge, Eines der 40...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map7 Tage
Trekking Mount Damavand
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Höchster Berg des Mittleren Osten, Höhe von 5604 m.ü.M., Höchster Gipfel des Elburs-Gebirges, Perfekte...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

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Reiseinformationen

Informationen zum Land finden Sie hier – Tipps für eine gelungene Reise durch den Iran

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