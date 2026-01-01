Usbekistan Reisen vom Spezialisten
Wir sind Ihr Spezialist für Ferien in Usbekistan
Usbekistan Ferien
Orientalische Städtereisen sind ein unvergessliches Erlebnis
Egal, ob Sie im Rahmen von Usbekistan Reisen zuerst Buchara und Samarkand oder die Wüstenstadt Chiwa besuchen, die Pracht dieser einst so bedeutenden Handelsstädte entlang der sagenumwobenen Seidenstrasse, die Europa mit Asien verband, wird Sie sofort in ihren Bann ziehen. Freuen Sie sich auf gastfreundliche Menschen, eine spektakuläre Architektur und viele sehenswerte Gebäude, durch die eine Reise in diesen Teil Usbekistans sehr interessant ist. Insbesondere die Stadt Buchara ist dank ihrer herausragenden Baudenkmäler ein Ort, den Sie während Ihres Aufenthaltes in Usbekistan besuchen sollten.
Die von herrlich anzuschauenden Mosaiken, welche meist in Grün oder Blau gehalten sind, geprägte Stadt bietet kulturelle Highlights in Hülle und Fülle. Sehr beliebt ist zum Beispiel die Zitadelle Ark, die schon seit über 1'000 Jahren besteht und ebenso wie die Mag'oki-Attori-Moschee, die als älteste Moschee Zentralasiens gilt, das Stadtbild von Buchara nachhaltig auflockert.
In Usbekistan erwarten Sie Landschaften mit Charme
Auch wenn die von Wüsten und Bergen gesäumten Landschaften Usbekistans auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirken, offenbaren Sie bei genauerem Hinsehen viele interessante Details. Vor allem für Sternenbeobachtung für Astronomie-Fotografie eignet sich die lichtarme Kyzylkum Wüste für einen beeindruckenden Sternenhimmel. Denn neben einigen sehr sehenswerten Wüstenstädten beeindrucken die oftmals kargen Gebiete des Landes durch aussergewöhnliche Farben und Formen. Usbekistan Ferien sind eine sehr gute Gelegenheit, eine Weltregion mit vielen Highlights zu erkunden und sich mit einer fast schon ausgestorbenen Kultur zu beschäftigen.
Sie werden überrascht sein, wie vielfältig die Flora und Fauna Usbekistans ist, wenn Sie mit einer der angebotenen Usbekistan Gruppenreisen unterwegs sind. Obwohl nur wenige Pflanzen und Tiere zu sehen sind, verfügt die Region doch über eine gewisse Artenvielfalt, die sich Ihnen erst bei genauerem Hinsehen offenbart.
Aral See Reisen: den Schauplatz einer menschengemachten Veränderung besichtigen
Eine besonders interessante Landschaft Usbekistans ist die Salzwüste Aralkum, an deren Stelle sich einst der riesige Aral See befand, welcher sich sowohl auf dem Gebiet von Usbekistan als auch dem Nachbarland Kasachstan erstreckte. Leider wurde dieser See durch menschliche Eingriffe so geschädigt, dass inzwischen nur noch kleinere Teile von ihm vorhanden sind. Wie stark die Bevölkerung der Region durch diese Entwicklung beeinträchtigt wird, zeigt sich am Beispiel von Muniak, einem Fischerstädtchen, welches nun 80 Kilometer vom Ufer des Sees entfernt liegt.
Trotz dieser dramatischen Hintergründe sind Aral See Reisen sehr empfehlenswert, wenn Sie während Ihrer Usbekistan Ferien in diesem wunderschönen Land unterwegs sind.
Die Städte der Seidenstrasse
Samarkand ist der Inbegriff der Seidenstrasse: Am Registan-Platz stehen drei Medresen mit ihren Portalen und türkisblauen Kuppeln einander gegenüber, dazu kommen das Gur-Emir-Mausoleum und die Grabstrasse Shah-i-Zinda. Buchara wirkt ruhiger und dichter. Die Altstadt erschliessen Sie zu Fuss, von der Zitadelle Ark über die alten Handelskuppeln, unter denen früher Seide, Kopfbedeckungen und Schmuck gehandelt wurden, bis zum schattigen Teichplatz Lyabi-Hauz.
Chiwa schliesslich ist mit der von einer Lehmmauer umschlossenen Ichan Qala eine begehbare Museumsstadt, in der Minarette, Medresen und Karawansereien auf engstem Raum beieinanderliegen. Taschkent ist meist Ankunfts- und Abflugsort und verbindet als Hauptstadt breite Boulevards mit lebhaften Basaren wie dem Chorsu. Wie sich diese orientalischen Städte zu einer stimmigen Route fügen, zeigen Ihnen unsere Reisevorschläge.
So bereisen Sie Usbekistan
Am beliebtesten ist die private Rundreise mit eigenem Fahrer und deutsch- oder englischsprachiger Reiseleitung: Sie bestimmen Tempo und Reihenfolge, halten unterwegs bei einer Karawanserei oder einer Keramikwerkstatt und haben in jeder Stadt eine ortskundige Begleitung an Ihrer Seite. Wer lieber in Gesellschaft unterwegs ist, findet in einer Gruppenreise die planbare Variante mit fester Route und festem Termin. Für die klassische Runde Taschkent, Samarkand, Buchara und Chiwa rechnen wir mit acht bis zehn Tagen. Wer zusätzlich die Wüste, das Fergana-Tal oder den Nordwesten des Landes sehen möchte, plant zwölf bis vierzehn Tage ein.
Mit dem Afrosiyob zwischen den Städten
Die Distanzen sind gross, doch der Schnellzug Afrosiyob verbindet Taschkent, Samarkand und Buchara bequem und deutlich schneller als das Auto. Die Strecke nach Chiwa legen Sie im Nachtzug oder mit einem Inlandflug zurück. Die Bahn spart Fahrzeit, ist klimatisiert und schenkt Ihnen zwischendurch einen entspannten Blick auf Baumwollfelder und Steppe. Reine Bahnreisen und kombinierte Programme buchen wir mit reservierten Sitzplätzen, denn die Kontingente sind begrenzt und in der Hochsaison rasch vergeben.
Beste Reisezeit: Frühling und Herbst
Usbekistan hat ein ausgeprägtes Kontinentalklima. Am angenehmsten reisen Sie von April bis Anfang Juni, wenn die Obstbäume blühen und die Steppe kurz grün wird, sowie von September bis Anfang November, wenn Melonen, Trauben und Granatäpfel auf den Basaren liegen. Im Hochsommer wird es in den Wüstenstädten sehr heiss, der Winter ist kalt, klar und dafür fast menschenleer. Wer das Neujahrsfest Navruz im Frühling erleben möchte, sollte früh buchen.
Wüsten und der Aral-See
Zwischen den Oasenstädten liegt die weite Kyzylkum, in der eine Nacht in einer Jurte am Aydarkul-See und ein Sternenhimmel ohne Streulicht zu den ruhigsten Momenten der Reise gehören; unterwegs lassen sich Festungsruinen und Wüstenstädte einbauen. Im Nordwesten, in Karakalpakistan, führt die Fahrt zum Aral-See: In Nukus lohnt das Savitsky-Museum mit seiner Avantgarde-Sammlung, in Mo'ynoq erinnert der Schiffsfriedhof an die einstige Küstenlinie. Unsere Auswahl an Usbekistan Reisen finden Sie direkt unter diesem Text, und unsere Spezialisten stellen Ihnen daraus gerne Ihre persönliche Route zusammen.
Tashkent ist eine Stadt, die begeistert
Die sehr einladende Hauptstadt Usbekistans, Tashkent, ist ein Ort, an dem Sie den Zauber Zentralasiens spüren können und sich wie in einem Märchen aus 1001 Nacht fühlen werden. Prächtige Moscheen und vor allem viele Parks machen Tashkent sehr sehenswert und zu einer Stadt, in der es viel zu entdecken gibt. In der von Bauten aus Sowjetzeiten und modernen Gebäuden geprägten Stadt ist insbesondere der Basar Chorsu ein Platz, der deutlich werden lässt, auf was für eine glanzvolle Vergangenheit die Stadt zurückblicken kann.
Duftende Gewürze, schöne Kunstgegenstände und viele exotische Lebensmittel sorgen dafür, dass ein Bummel über diesen Basar, der als einer der ältesten und grössten in ganz Zentralasien gilt, ein sehr schönes Erlebnis ist. Durch seinen internationalen Flughafen ist Tashkent das Tor zu den schönsten Orten Usbekistans und der Startpunkt vieler Usbekistan Rundreisen. Zögern Sie nicht und lassen Sie sich noch heute von unseren Spezialisten für Usbekistan Reisen eine individuelle Reise nach Ihren Vorlieben zusammenstellen.
Für die klassische Route Taschkent, Samarkand, Buchara und Chiwa planen Sie am besten acht bis zehn Tage ein. Wer zusätzlich die Wüste, das Fergana-Tal oder den Nordwesten mit dem Aral-See sehen möchte, sollte zwölf bis vierzehn Tage einrechnen. Kürzere Städtekombinationen sind möglich, lassen aber wenig Zeit für Basare und Begegnungen.
Frühling und Herbst sind ideal: von April bis Anfang Juni und von September bis Anfang November ist das Wetter mild und die Besichtigungen sind angenehm. Der Hochsommer wird in den Wüstenstädten sehr heiss, der Winter ist kalt, klar und ruhig. In der Hauptsaison empfehlen wir eine frühe Buchung von Hotels und Zugplätzen.
Zwischen Taschkent, Samarkand und Buchara fährt der Schnellzug Afrosiyob und verkürzt die Distanzen spürbar. Nach Chiwa gelangen Sie mit dem Nachtzug oder einem Inlandflug, alternativ mit dem Fahrzeug durch die Kyzylkum-Wüste. Wir kombinieren Bahn, Flug und Privatfahrzeug so, dass Ihre Reisetage im Land und nicht unterwegs vergehen.
Eine private Rundreise mit Fahrer und lokaler Reiseleitung gibt Ihnen volle Freiheit bei Tempo, Programm und Hotelkategorie. Eine Gruppenreise hat feste Termine und eine festgelegte Route und eignet sich, wenn Sie gerne in Gesellschaft unterwegs sind. Unsere Spezialisten vergleichen beide Varianten gerne anhand Ihrer Wunschtermine mit Ihnen.
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