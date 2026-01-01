Turkmenistan Derweze Krater Reisen
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Derweze Krater Trekkingreisen
Ein unvergessliches Erlebnis
Da die eindrucksvolle Karakum Wüste, in der sich der Derweze Krater befindet, eher lebensfeindlich ist, wird dringend davon abgeraten, diesen fast magischen Ort auf eigene Faust zu besuchen. Wenn Sie den 30 Meter tiefen Krater von Derweze, der einen Durchmesser von etwa 70 Metern hat, im Rahmen einer Turkmenistan Rundreise besuchen, können Sie sich sicher sein, dass Ihre fachkundige Reiseleitung weiss, wie Sie sich in der Nähe des Kraters verhalten sollten.
Um die vor allem nachts sehr beeindruckende Stimmung rund um den Krater einfangen zu können, sind Derweze Krater Wüstencamps ausgesprochen beliebt, da Sie durch eine Übernachtung in unmittelbarer Nähe des Kraters herausragende Aussichten auf ihn geniessen können. Trotz seiner grossen Beliebtheit und vielen Besuchern, die sich dieses aussergewöhnliche Spektakel anschauen, suchen die Verantwortlichen schon seit Jahren nach einer Lösung, das Gas aus dem Krater zu verwerten. Da bisher aber noch keine Möglichkeit gefunden wurde, das Feuer zu löschen, ist es wahrscheinlich, dass Sie dieses faszinierende Schauspiel auch noch in einiger Zeit bewundern können.
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