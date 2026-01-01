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Darvaza (Derweze)-Gaskrater, Turkmenistan

Turkmenistan Derweze Krater Reisen

Spezialisten für Turkmenistan helfen immer weiter

Von den vielen Sehenswürdigkeiten, die Ihnen auf Turkmenistan Rundreisen geboten werden, ist der Krater von Derweze eine der sehenswertesten. Dieser 1971 entstandene Krater ist nämlich in erster Linie berühmt, da es in ihm seit seiner Entstehung fortwährend brennt. Als seinerzeit in der Region nach Erdöl und Gas gesucht wurde, entdeckte man eine mit Gas gefüllte Höhle, die aufgrund der Bohrungen einstürzte. Um Verunreinigungen der Luft durch das in der Folge ausströmende Gas zu verhindern, wurde es angezündet.

Obwohl man davon ausging, dass das Feuer wegen mangelndem Nachschub an Gas bald ausgehen würde, brennt dieses seit 1971 unaufhörlich. Aus diesem Grund bietet Ihnen der faszinierende Derzewe Krater einen imposanten Anblick und ist dank der aus ihm lodernden Flammen insbesondere nachts ein Ort, der faszinierend ist. Da der Anblick des Kraters mitunter gruselig wirkt und der Derweze Krater vielen Menschen der Region seinerzeit Angst eingejagt hat, wird er häufig auch als „das Tor zur Hölle“ bezeichnet. Zögern Sie nicht und lassen Sie sich von unseren Spezialisten aufzeigen, wie Sie diesen Ort besuchen können.

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Derweze Krater Trekkingreisen

Ein unvergessliches Erlebnis

Da die eindrucksvolle Karakum Wüste, in der sich der Derweze Krater befindet, eher lebensfeindlich ist, wird dringend davon abgeraten, diesen fast magischen Ort auf eigene Faust zu besuchen. Wenn Sie den 30 Meter tiefen Krater von Derweze, der einen Durchmesser von etwa 70 Metern hat, im Rahmen einer Turkmenistan Rundreise besuchen, können Sie sich sicher sein, dass Ihre fachkundige Reiseleitung weiss, wie Sie sich in der Nähe des Kraters verhalten sollten.

Um die vor allem nachts sehr beeindruckende Stimmung rund um den Krater einfangen zu können, sind Derweze Krater Wüstencamps ausgesprochen beliebt, da Sie durch eine Übernachtung in unmittelbarer Nähe des Kraters herausragende Aussichten auf ihn geniessen können. Trotz seiner grossen Beliebtheit und vielen Besuchern, die sich dieses aussergewöhnliche Spektakel anschauen, suchen die Verantwortlichen schon seit Jahren nach einer Lösung, das Gas aus dem Krater zu verwerten. Da bisher aber noch keine Möglichkeit gefunden wurde, das Feuer zu löschen, ist es wahrscheinlich, dass Sie dieses faszinierende Schauspiel auch noch in einiger Zeit bewundern können.

Derweze Krater

Einzigartiger Wüstenkrater inmitten von Turkmenistan

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