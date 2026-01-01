Iran Trekkingreisen
Ferien im Iran: unsere Experten beraten Sie
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Auf den Spuren der Bakhtiari-Nomaden
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Die altpersische Residenzstadt Persepolis, Zagros-Gebirge, Sabzkuh-Tal, Tang-e Laghar Pass mit...
15 Tage / 14 Nächte
Trekking Mount Damavand
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights: Höchster Berg des Mittleren Osten, Höhe von 5604 m.ü.M., Höchster Gipfel des Elburs-Gebirges, Perfekte...
7 Tage / 6 Nächte
Trekkingreisen Highlights
Den Iran für Wanderreisen zu besuchen, ist immer eine gute Idee
Malerisch, mächtig und friedlich, so präsentiert sich der eindrucksvolle Mount Davamand, den Sie, obwohl er nicht sehr schwer zu besteigen ist, aufgrund seiner Höhe von über 5'500 Metern nicht unterschätzen sollten. Der Startpunkt einer Trekkingtour zum Mount Davamand oder anderen Trekkingrouten im Elburs-Gebirge ist meist Teheran, die Hauptstadt des Iran, die nur in etwa zwei Autostunden von den schönsten Orten für Iran Wanderreisen entfernt liegt. Während des Aufstiegs auf den Gipfel des Berges durchqueren Sie atemberaubende Landschaften, durch welche die Vielfalt des Iran mehr als deutlich wird.
Da der sehr imposant wirkende Mount Davamand um einiges höher ist als der höchste Berg Europas, der Mont Blanc, sollten Sie sich immer bewusst sein, dass eine Trekkingtour auf den Gipfel dieses Berges ein sehr grosses Abenteuer ist und bei einem Aufstieg alle Iran Reisetipps beherzigen. Wenn Sie es geschafft haben, den Gipfel zu erklimmen, erwartet Sie eine spektakuläre Aussicht über herrliche Landschaften.
Kultur und Natur, der Iran hat viel zu bieten
Wenn Sie einerseits Ferien verbringen möchten, die in erster Linie von Aktivitäten wie Trekking und Wandern geprägt sind, und andererseits auch an Kultur interessiert sind, ist der Iran genau das richtige Reiseland für Sie. Falls dies auf Sie zutrifft, gibt es für Sie perfekt passende Angebote. Wie wäre zum Beispiel eine Tour auf den Spuren des Bakhtiari Nomadenvolks, nach deren Abschluss Sie noch so fantastische Orte wie Isfahan, Shiraz oder die zum UNESCO Weltkulturerbe zählende Metropole Persepolis besuchen werden.
Iran Wanderferien sind ein Vergnügen für jeden, der gerne wandert und daran interessiert ist, Trekkingreisen in Zentralasien zu unternehmen. Idyllisch, entspannt und faszinierend, wenn Sie diese Attribute zu schätzen wissen, dann ist der Iran genau das richtige Reiseland für Sie.
Geschichte und Kultur im Iran
Kulturelle Sehenswürdigkeiten und Highlights finden Sie nahezu an jeder Ecke im Iran
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