Die sehr imposanten und wunderschönen Gebirgslandschaften des Iran sind ein herrliches Revier für abwechslungsreiche Trekkingtouren in einer besonderen Umgebung. Lassen Sie sich überraschen, wie entspannt Wanderferien in Persien sein können, und entdecken Sie eine einzigartige Region auf eine aktive Art und Weise. Da es im Iran nur sehr wenige ausgeschilderte Wanderwege gibt, werden Sie während Ihrer Iran Wanderferien immer von einem ortskundigen Führer begleitet. Von den vielen Regionen des Irans, in denen Sie ausgedehnte Trekkingtouren unternehmen können, ist das Gebiet rund um den Mount Davamand im Elburs-Gebirge sehr empfehlenswert.

Dieser Berg ist mit einer Höhe von 5'604 Metern der höchste Gipfel des Iran und ein interessantes Projekt für ambitionierte Bergsteiger. Da dieser erloschene Vulkan aber nicht das einzige Ziel für Aktivferien im Iran ist, sollten Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten kontaktieren, die dann gern alles Weitere für Sie organisieren.