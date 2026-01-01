Tadschikistan Rundreisen vom Spezialisten
Auf Privatreise durch grossartige Berglandschaften
Abenteuer Pamir-Highway und Wakhan-Tal
Preis auf Anfrage
ab Duschanbe bis Bishkek
Highlights: Besichtigung des Denkmal Dichters Rudaki, Besuch vom Pamir-Hochplateau, Erkundung des Zweithöchst...
13 Tage / 12 Nächte
Faszinierendes Tajikistan
Preis auf Anfrage
ab/bis Dushanbe
Highlights: Nationalmuseum für Antike mit grossen, liegenden Buddha, Besichtigung vom Iskanderkul-See, Fahren Sie zu...
9 Tage / 8 Nächte
Zentralasiatisches Kaleidoskop
Preis auf Anfrage
ab Bishkek bis Ashgabat
Highlights: Entdecken von Tien Shan, das Himmelgebirge, 3'000 Meter hohen Ala Bel-Pass, Die Geschichte von Alexander...
20 Tage / 19 Nächte
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralasien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen