Knecht Reisegruppe Gütesiegel
zentralasien Reisen Gütesiegel
zentralasienreisen
hero background

Tadschikistan Rundreisen vom Spezialisten

Auf Privatreise durch grossartige Berglandschaften

Grossartige Natur ist die unbestrittene Trumpfkarte auf Tadschikistan Rundreisen. Eindrückliche Berge, die zu den höchsten der Welt zählen, nennt man hier auch das Dach der Welt. Aber nicht nur Berglandschafen, auch einsame Hochländer und tief eingeschnittene Täler, Steppengebiete und fruchtbare Oasen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Inmitten dieser natürlichen Pracht liegen verstreute Dörfer und Städte, deren traditionelle Gemeinschaften Besuchende herzlich willkommen heissen. Da die Infrastruktur in diesem zentralasiatischen Land bescheiden ist, sind individuelle Reisen in Tadschikistan keine wirkliche Option.

Wenn Sie aber auf eine privat geführte Tadschikistan Rundreise aufbrechen, werden Sie ein wundersames Land kennenlernen. Bei dieser Reiseart sind Sie im komfortablen Privatfahrzeug mit einem Fahrer und ortskundigen Reiseleiter unterwegs und entdecken unter anderem einige der inspirierendsten Hochgebirgslandschaften der Welt. Dank Ihrem kundigen lokalen Reiseleiter erfahren Sie Wissenswertes zu den Mythen, die die historische Seidenstrasse umgeben und tauchen damit ein in die faszinierende Geschichte Tadschikistans. Unterhalten Sie sich mit unseren Spezialisten, wenn Sie Tadschikistan auf einer privat geführten Rundreise kennenlernen möchten.

Icon map13 Tage
Abenteuer Pamir-Highway und Wakhan-Tal
Preis auf Anfrage
ab Duschanbe bis Bishkek
Highlights: Besichtigung des Denkmal Dichters Rudaki, Besuch vom Pamir-Hochplateau, Erkundung des Zweithöchst...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map9 Tage
Faszinierendes Tajikistan
Preis auf Anfrage
ab/bis Dushanbe
Highlights: Nationalmuseum für Antike mit grossen, liegenden Buddha, Besichtigung vom Iskanderkul-See, Fahren Sie zu...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map20 Tage
Zentralasiatisches Kaleidoskop
Preis auf Anfrage
ab Bishkek bis Ashgabat
Highlights: Entdecken von Tien Shan, das Himmelgebirge, 3'000 Meter hohen Ala Bel-Pass, Die Geschichte von Alexander...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte

Geschichte und Kultur

Hier finden Sie die historischen und kulturellen Attraktionen des Landes

Naturerlebnisse

Atemberaubende Naturlandschaften mit zahlreichen Seen und Gebirgen

Wanderferien

Wandere auf den schönsten Gipfeln von Tadschikistan

Reiseinformationen

Für unvergessliche Ferien schauen Sie sich unsere Länderinformationen und Tipps an

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralasien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren