Zentralasien Zugreisen
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Bahnreisen vom Spezialisten
Bahnreisen auf der Seidenstrasse
Grösstmöglicher Komfort, ein luxuriöses Ambiente und ausgezeichneter Service erwarten Sie bei einer Fahrt im legendären Orient Silkroad Express. Steht Ihnen der Sinn nach Tadschikistan Zugreisen? Möchten Sie auf Kasachstan Zugreisen das riesige Land „erfahren“ oder bei Turkmenistan Bahnreisen einen Blick hinter die Kulissen des geheimnisvollen Staats werfen? Vielleicht planen Sie aber auch, auf Usbekistan Zugreisen das sagenumwobene Samarkand zu besuchen? Oder ist es Ihr Traum, bei entschleunigten Kirgistan Bahnreisen ganz bequem von Ihrem Sitz aus die sich Ihnen darbietende landschaftliche Schönheit zu geniessen?
Jedes einzelne zentralasiatische Land hat seinen ganz besonderen Reiz und zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gibt. Ihre luxuriöse, auf Schienen laufende Ferienunterkunft verfügt über verschiedene Abteiltypen mit gemütlicher Ausstattung, in denen Sie sich während Ihrer Zentralasien Zugferien ganz wie zuhause fühlen können. Geniessen Sie das einzigartige Erlebnis von Zentralasien Bahnreisen, ohne dabei auf Bequemlichkeit und hervorragenden Service zu verzichten.
Zentralasien Zugferien vom Feinsten
Kulturinteressierte haben auf Armenien Bahnreisen die Möglichkeit, das kleine Land mit der grossartigen Vergangenheit hautnah zu erleben. Traumhafte Landschaften, traditionsreiche Städte und eindrucksvolle Zeugnisse einer glorreichen Vergangenheit warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Georgien Bahnreisen sind ideal, wenn Sie ein eindrucksvolles Naturerlebnis mit viel Kultur und Genuss verbinden möchten. Georgien, das aufgrund seiner geographischen Lage zwischen Asien und Europa gern als „Balkon Europas“ bezeichnet wird, kann auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurückblicken.
Zahlreiche Völker haben hier im Laufe der Jahre ihre Spuren hinterlassen und eine einzigartige Kultur geschaffen, von der auch die exzellente Küche Georgiens Zeugnis ablegt. Geniessen Sie auch den Wein, der dort angebaut wird. Auf Bahnreisen durch Zentralasien haben Sie die Möglichkeit, eines oder mehrere dieser faszinierenden Länder hautnah zu erleben und die ganze Vielfalt der Region kennenzulernen. Ganz egal, welchen der luxuriösen Sonderzüge Sie wählen oder für welche Route Sie sich entscheiden, Zentralasien Bahnreisen sind immer ein aussergewöhnliches Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden.
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