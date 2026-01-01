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Zentralasien Zugreisen

Erlebnisreiche Ferien beim Spezialisten buchen

Reisen mit nostalgischem Flair sind eine ganz besondere Erfahrung. Fast wie in vergangene Zeiten zurückversetzt fühlen Sie sich bei erlebnisreichen und entspannten Bahnreisen durch Zentralasien. Während Entdecker wie Marco Polo und Sven Hedin die antiken Handelswege noch mühsam zu Pferd oder Kamel erkundeten, haben Sie es heute viel bequemer. Was könnte schöner sein, als in komfortablen und stilvollen Seidenstrasse Sonderzügen die geschichtsträchtige Region zu erkunden und dabei von einem bequemen Abteil aus die spektakulären Landschaften draussen vor dem Zugfenster zu beobachten?

Aufregende Ausflüge und spannende Besichtigungen, bei denen Sie die Highlights und Sehenswürdigkeiten der Region zusammen mit einer fachkundigen Reiseführung erleben, sorgen für Abwechslung und einen intensiven Kunst- und Kulturgenuss. Für die Organisation einer so aussergewöhnlichen Reise braucht es viel Zeit, gute Kontakte und Erfahrung – wir verfügen über alles. Überlassen Sie uns die aufwändige Planung und konzentrieren Sie sich ganz allein auf den Reisegenuss. Wir unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches Angebot für Ihre massgeschneiderte Zentralasien Bahnreise. Sprechen Sie unsere Spezialisten gerne darauf an!

Bahnreisen vom Spezialisten

Bahnreisen auf der Seidenstrasse

Grösstmöglicher Komfort, ein luxuriöses Ambiente und ausgezeichneter Service erwarten Sie bei einer Fahrt im legendären Orient Silkroad Express. Steht Ihnen der Sinn nach Tadschikistan Zugreisen? Möchten Sie auf Kasachstan Zugreisen das riesige Land „erfahren“ oder bei Turkmenistan Bahnreisen einen Blick hinter die Kulissen des geheimnisvollen Staats werfen? Vielleicht planen Sie aber auch, auf Usbekistan Zugreisen das sagenumwobene Samarkand zu besuchen? Oder ist es Ihr Traum, bei entschleunigten Kirgistan Bahnreisen ganz bequem von Ihrem Sitz aus die sich Ihnen darbietende landschaftliche Schönheit zu geniessen?

Jedes einzelne zentralasiatische Land hat seinen ganz besonderen Reiz und zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gibt. Ihre luxuriöse, auf Schienen laufende Ferienunterkunft verfügt über verschiedene Abteiltypen mit gemütlicher Ausstattung, in denen Sie sich während Ihrer Zentralasien Zugferien ganz wie zuhause fühlen können. Geniessen Sie das einzigartige Erlebnis von Zentralasien Bahnreisen, ohne dabei auf Bequemlichkeit und hervorragenden Service zu verzichten.

Zentralasien Zugferien vom Feinsten

Kulturinteressierte haben auf Armenien Bahnreisen die Möglichkeit, das kleine Land mit der grossartigen Vergangenheit hautnah zu erleben. Traumhafte Landschaften, traditionsreiche Städte und eindrucksvolle Zeugnisse einer glorreichen Vergangenheit warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Georgien Bahnreisen sind ideal, wenn Sie ein eindrucksvolles Naturerlebnis mit viel Kultur und Genuss verbinden möchten. Georgien, das aufgrund seiner geographischen Lage zwischen Asien und Europa gern als „Balkon Europas“ bezeichnet wird, kann auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurückblicken.

Zahlreiche Völker haben hier im Laufe der Jahre ihre Spuren hinterlassen und eine einzigartige Kultur geschaffen, von der auch die exzellente Küche Georgiens Zeugnis ablegt. Geniessen Sie auch den Wein, der dort angebaut wird. Auf Bahnreisen durch Zentralasien haben Sie die Möglichkeit, eines oder mehrere dieser faszinierenden Länder hautnah zu erleben und die ganze Vielfalt der Region kennenzulernen. Ganz egal, welchen der luxuriösen Sonderzüge Sie wählen oder für welche Route Sie sich entscheiden, Zentralasien Bahnreisen sind immer ein aussergewöhnliches Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden.

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