1 . Tag Teheran (A) Ankunft in Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.

2 . Tag Teheran / Shiraz (F, A) Tagsüber Besichtigung der iranischen Hauptstadt und abends Flug nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

3 . Tag Shiraz / Persepolis (F, A) Ganzer Tag Besichtigung von Persepolis, Naghsche-é Rostam und dem Grab von Kyros dem Grossen. Übernachtung in Shiraz.

4 . Tag Shiraz (F, A) Ganzer Tag Besichtigung von Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

5 . Tag Shiraz / Kerman (F, A) Fahrt nach Kerman mit Besichtigung des sassanidischen Palastes in Sarvestan. Übernachtung in Kerman.

6 . Tag Kerman / Mahan / Rayen (F, A) Fahrt nach Rayen und Besichtigung der dortigen Palmoase am Fusse des Berg Hezar. Auf der Rückfahrt Besuch des Mausoleums Scheich Sufis und des Prinzengartens. Übernachtung in Kerman.

7 . Tag Kerman / Yazd (F, A) Am Vormittag Besuch des Ganj-Ali-Khan Komplexes und anschliessend Fahrt nach Yazd. Übernachtung in Yazd.

8 . Tag Yazd / Isfahan (F, A) Vormittags Stadtbesichtigung von Yazd und danach Fahrt über Nain nach Isfahan. Übernachtung in Isfahan.

9 . Tag Isfahan (F, A) Ganzer Tag Besichtigung von Isfahan. Übernachtung in Isfahan.

10 . Tag Isfahan (F, A) Vormittags weitere Besichtigung in Isfahan. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung in Isfahan.

11 . Tag Isfahan / Natanz / Kashan / Teheran (F, A) Fahrt nach Teheran über Natanz und Kashan, wo weitere Besichtigungen anstehen. Übernachtung in Teheran.

12 . Tag Teheran (F) Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.