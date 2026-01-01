Ein Märchen aus 1001 Nacht ab Teheran
Ein Märchen aus 1001 Nacht ab Teheran
Preis auf Anfrage
ab/bis Teheran
Highlights:
- Der alte Schah Palast in Teheran
- UNESCO Weltkulturerbe Persepolis
- Khaju-Brücke in Isfahan
- Ganj-Ali-Khan Komplex in Kerman
- Wüstenstadt Kashan
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Teheran (A)
Ankunft in Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.
2. Tag Teheran / Shiraz (F, A)
Tagsüber Besichtigung der iranischen Hauptstadt und abends Flug nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
3. Tag Shiraz / Persepolis (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung von Persepolis, Naghsche-é Rostam und dem Grab von Kyros dem Grossen. Übernachtung in Shiraz.
4. Tag Shiraz (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung von Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
5. Tag Shiraz / Kerman (F, A)
Fahrt nach Kerman mit Besichtigung des sassanidischen Palastes in Sarvestan. Übernachtung in Kerman.
6. Tag Kerman / Mahan / Rayen (F, A)
Fahrt nach Rayen und Besichtigung der dortigen Palmoase am Fusse des Berg Hezar. Auf der Rückfahrt Besuch des Mausoleums Scheich Sufis und des Prinzengartens. Übernachtung in Kerman.
7. Tag Kerman / Yazd (F, A)
Am Vormittag Besuch des Ganj-Ali-Khan Komplexes und anschliessend Fahrt nach Yazd. Übernachtung in Yazd.
8. Tag Yazd / Isfahan (F, A)
Vormittags Stadtbesichtigung von Yazd und danach Fahrt über Nain nach Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
9. Tag Isfahan (F, A)
Ganzer Tag Besichtigung von Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
10. Tag Isfahan (F, A)
Vormittags weitere Besichtigung in Isfahan. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung in Isfahan.
11. Tag Isfahan / Natanz / Kashan / Teheran (F, A)
Fahrt nach Teheran über Natanz und Kashan, wo weitere Besichtigungen anstehen. Übernachtung in Teheran.
12. Tag Teheran (F)
Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Klimatisiertes Fahrzeug mit Fahrer an Tag 2 – 11
- 11 Hotelübernachtungen inkl. Halbpension
- Lokaler Deutsch sprechender Guide an Tag 2 – 12
- Eintrittsgelder
- Inlandflug Teheran-Shiraz
Preise
12 Tage / 11 Nächte Preis auf Anfrage