Kasachstan Reisen: Faszination pur
Ferien beim Spezialisten für Kasachstan Reisen
Eine Reise ins wunderschöne Land der Steppen
Die neue und die alte Hauptstadt von Kasachstan erleben
Nursultan, bis vor einiger Zeit noch Astana, kann mit vielen Sehenswürdigkeiten und Highlights trumpfen. Keine Frage, hier gehen die Uhren noch ein wenig anders. Die Stadt zeigt sich modern und zeitgemäss. Fast futuristisch meinen einige Experten. Ohne Zweifel, die Stadt ist offen wie nie zuvor und genau aus diesem Grund lieben und schätzen viele Reisende diese Stadt. Bestaunen auch Sie moderne Komplexe aus Glas und besuchen Sie die Astana-Moschee. Almaty Reisen gehören ebenfalls zum festen Bestandteil von Zentralasien Reisen.
Es handelt sich hier um die grösste Stadt des Landes. Somit stellt die City einen wichtigen Punkt für die Wirtschaft und Kultur dar.
Bei den Almaty Reisen werden Sie rasch feststellen, dass ein Grossteil der Stadt im sowjetischen Stil errichtet wurde. Zu den besonderen Bauwerken gehören die über 30 Museen und die unzähligen Denkmäler. Beliebt bei Reisenden ist das Denkmal der britischen Band The Beatles. Das Stadtbild wird von gepflegten Parks und Gärten aufgelockert. Im Trubel der lebendigen Stadt sind die Parkanlagen ein beliebter Rückzugsort.
Kasachstan Ferien – ein Land mit sehr viel Geschichte
Wenn von den grössten Ländern der Welt gesprochen wird, denken viele eigentlich nicht an Kasachstan. Dabei belegt dieses einzigartige und wunderschöne Land den 9. Platz. Mit 2,7 Millionen Quadratkilometern schafft es Kasachstan somit gut und locker in die Top Ten. Bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. wurden hier sehr grosse Siedlungen errichtet. Kasachstan ist vielen aufgrund der weltberühmten Seidenstrasse ein Begriff. Im Laufe der Zeit wurde eine Vielzahl an Reichen gegründet, welche allerdings zerfallen sind oder erobert wurden. Sicherlich haben auch Sie schon einmal von den Mongolen rund um Dschingis Khan gehört.
Kasachstan hat, wie zuvor erwähnt, eine beeindruckende Geschichte hinter sich. Um den diversen chinesischen Einflüssen zu entfliehen, flüchtete sich das Reich unter die Fittiche von Russland. Nachdem die UdSSR zerbrach, wurde Kasachstan wieder zu einem eigenständigen Land erklärt. Genauer gesagt im Jahr 1991, denn hier wurde Kasachstan für unabhängig erklärt. In wohl kaum in einem anderen Land der Welt werden Sie mit so viel Geschichte konfrontiert wie in Kasachstan. Diese ist selbst heute noch gegenwärtig und wird auch Sie beeindrucken.
Kasachstan hat viel zu bieten und wir sind uns sicher und einig, dass auch Sie mit vielen positiven Eindrücken die Heimreise antreten werden. Besuchen Sie Kasachstan und erleben Sie Land und Leute hautnah.
Baikonur – Weltraumbahnhof in Russland
Neben den USA gehört bekanntlich auch Russland zu den führenden Experten in Bezug auf die Weltraumfahrt. Immer wenn Russland eine Rakete zwecks Forschung in das All schickt, geschieht dies ausschliesslich in Baikonur. Russland hat sozusagen die komplette Stadt gepachtet. Das Kosmodrum ist mit Sicherheit die Attraktion der Stadt und lockt immer wieder viele Touristen an. Mit einer Fläche von über 7'700 Quadratkilometern gibt es auf dem Gelände natürlich jede Menge zu sehen. Zudem befindet sich hier auch der weltgrösste industrielle Bahnhof. Russland ist jedoch mittlerweile dabei, auf dem eigenen Land eine Basis zu errichten.
Einst war es ein geheimer Platz, welcher heute jedoch mit einer Führung besichtigt werden kann und darf. Sie möchten Kasachstan Ferien direkt beim Spezialisten buchen? Kontaktieren Sie diesbezüglich einfach unsere Experten. Unser Team gibt Ihnen gerne umfangreiche Reisetipps für Kasachstan und stellt Ihnen auf Wunsch auch ein Reiseprogramm für diese einzigartige und faszinierende Region zusammen. Einer unvergesslichen und individuellen Traumreise steht mit unserer Hilfe nichts mehr im Wege. Überzeugen Sie sich von der Schönheit Kasachstans einfach selbst. Neben dem Weltraumbahnhof warten noch viele Sehenswürdigkeiten und Highlights in Kasachstan auf Sie.
Kasachstan Highlights
Die Attraktionen und Sehenswürdigkeiten
Bei Kasachstan Ferien werden Sie sehen, dass das Land vielerorts sehr karg ist. Dennoch sind auch immer wieder viele grüne Oasen zu finden. In der Nähe der Hauptstadt werden Sie auf diverse Naherholungsgebiete stossen und auch ein Besuch im Charyn Canyon Kasachstan sollte auf der Sightseeingliste stehen. Kristallklare Seen, welche von üppigen Bäumen gesäumt sind, und die unzähligen Wanderwege sorgen für Begeisterung bei allen.
Etwas südlich von Nursultan befindet sich der Tengiz See, welcher mit einer atemberaubenden Naturlandschaft auf sich aufmerksam machen kann. Eine Besonderheit ist sicherlich der Salzgehalt. Dieser See dreimal so gross wie der bekannte Bodensee.
Hier werden Sie auch auf eine vielfältige Vogel- und Pflanzenwelt treffen. In den Bergen sind viele Tiere zu Hause. Geübte Wanderer können sich davon selbst einen Eindruck verschaffen. Dichte Wälder und Gletscher sind nur ein kleiner Auszug aus dem facettenreichen Land. Sie möchten Kasachstan selbst erleben? Erkundigen Sie sich einfach bei unseren Experten über alle aktuellen Angebote und lassen Sie sich diesbezüglich auch gerne ein persönliches Reiseangebot erstellen.
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