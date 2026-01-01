Die klassische Seidenstrassen-Route

Fast alle Usbekistan Rundreisen folgen derselben Achse: Startpunkt ist Taschkent mit seinen breiten Boulevards und dem lebhaften Chorsu-Bazar. Weiter westlich wartet Samarkand mit dem Registan-Platz, dem Gur-Emir-Mausoleum und der Grabstrasse Schah-i-Sinda. Buchara zeigt sich kompakter und mittelalterlicher: Der Poi-Kalon-Komplex, die Festung Ark und die Teehäuser am Lyabi-Hauz liegen zu Fuss beieinander. Den westlichen Abschluss bildet Chiwa, dessen ummauerte Altstadt Itchan Kala einem Freilichtmuseum gleicht. Wer die alten Handelswege über die Landesgrenzen hinaus verfolgen möchte, findet passende Streckenvarianten unter unseren Seidenstrassen-Rundreisen.

Reisedauer und sinnvolle Etappen

Für die vier grossen Städte planen Sie am besten rund zehn Tage ein. Bei einer kürzeren Reise fällt meist Chiwa weg; ab etwa zwei Wochen lassen sich das Ferghanatal, die Berge um Samarkand oder eine Nacht in einem Jurtencamp in der Kysylkum-Wüste ergänzen. Die Etappen sind angenehm kurz: Zwischen Taschkent, Samarkand und Buchara liegen jeweils nur wenige Fahrstunden, einzig die Strecke nach Chiwa führt über eine längere Wüstenpassage. Für Reisende mit mehr Zeit lohnt der Abstecher zum Aral-See; einen Gesamtüberblick über Regionen und Reisethemen gibt unsere Seite zu Usbekistan.

Privatrundreise mit eigenem Fahrer oder Kleingruppe

Auf einer Privatrundreise sind Sie mit eigenem Fahrer und lokaler Reiseleitung unterwegs: Sie bestimmen das Tempo, bleiben länger im Bazar, verlegen eine Besichtigung in die kühleren Morgenstunden und wählen Hotels vom charmanten Altstadthaus bis zur internationalen Kategorie. Das ist besonders für Paare, Familien und kleine Freundeskreise attraktiv. Wer feste Termine, eine begleitete Runde und den Austausch mit Gleichgesinnten bevorzugt, ist bei unseren Gruppenreisen richtig – dort reisen Sie in überschaubarer Gruppe mit durchgehender Reiseleitung.

Bequem unterwegs mit dem Zug

Usbekistan besitzt eines der besten Bahnnetze Zentralasiens. Schnellzüge verbinden Taschkent, Samarkand und Buchara mehrmals täglich und ersparen Ihnen lange Autofahrten; nach Chiwa beziehungsweise Urgentsch verkehrt zusätzlich ein Nachtzug. Viele unserer Rundreisen kombinieren beides: Zugfahrten zwischen den Städten, eigener Fahrer für Ausflüge, Transfers und abgelegene Ziele. Wenn Sie die Bahn zum roten Faden Ihrer Reise machen möchten, finden Sie Anregungen bei unseren Bahnreisen.

Beste Reisezeit und Kombination mit den Nachbarländern

Ideal sind Frühling und Herbst: Von April bis Anfang Juni sind die Temperaturen mild und das Land grün, September und Oktober bringen stabiles Wetter, klare Luft sowie Melonen und Trauben auf die Märkte. Der Hochsommer wird in der Wüste sehr heiss, der Winter ist kalt, dafür stehen Sie vor den blauen Kuppeln fast allein. Wer weiterreisen möchte, kombiniert Usbekistan mit den Bergen Kirgistans, den Pamir-Strassen Tadschikistans, der Steppe Kasachstans oder mit Turkmenistan – Anregungen dazu finden Sie in unserer Übersicht zu Zentralasien.