Usbekistan Reisen vom Spezialisten
Aral See Reise
Spezialisten-Team
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Usbekistan authentisch
Preis auf Anfrage
ab/bis Taschkent
Highlights: Fahren durch die Nurata-Berge, Besuch von Samarkand, Besichtigung des Weissen Palasts, Besuch von Topraq...
13 Tage / 12 Nächte
Aral See Ferien
Eine aussergewöhnliche Region erwartet Sie
Insbesondere in dem Örtchen Mujnak, welches durch sein eher tristes Erscheinungsbild überhaupt nicht mit Samarkand und seinen Bauwerken verglichen werden kann, wird das Ausmass der landschaftlichen Veränderungen rund um den Aral See mehr als deutlich. Einst war diese nun mitten in der Wüste gelegene Gegend ein von Fischern bewohntes Dorf, denen durch den Verlust des Aral Sees auch ihre Lebensgrundlage entzogen wurde. Einer der faszinierendsten Plätze rund um den Ort ist ein sehr surreal wirkender Schiffsfriedhof, der auf eine interessante Art und Weise das Schicksal des Dorfes dokumentiert.
In dem kleinen Museum des Ortes können Sie die Geschichte über die weitgreifenden Änderungen in der Region in allen Details erfahren, um so das Sichtbare besser einordnen zu können.
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