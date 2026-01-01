Kaukasus Reisen
Ferien vom Spezialisten am geheimnisvollen Rand Europas
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Kaukasus Ferien im weitläufigen Wanderparadies Georgien
Herzliche Menschen in spärlich besiedelten Hochtälern inmitten einer grandiosen Bergwelt – das ist der Stoff, aus dem Ferienträume gemacht sind. Ein qualifizierter Reiseleiter geleitet Sie sicher zu den schönsten Plätzen. Auf Ihren Wanderferien in Georgien erleben Sie authentisch die offene, freundliche Bevölkerung sowie die unverfälschte Tier- und Pflanzenwelt in einer fast unberührten Landschaft. Mit allen Sinnen erkunden Sie Landschaft und Natur: archaische Höhlenklöster und Bergdörfer mit ihren charakteristischen Wachtürmen und auch stinkende Schwefelquellen.
Wanderreisen durch Georgien führen Sie zu sonnendurchglühten Mauern in längst verlassenen Dörfern. Sie zeugen von vergangener, aber nicht vergessener Geschichte. Die lebhafte multikulturelle Hauptstadt Tiflis überrascht mit beeindruckenden baulichen Zeugen ihrer langen Geschichte, von alten Basiliken über Jugendstil bis zu modernen Glasfassaden.
Kaukasus Trekkingreisen durch die wilde Schönheit Armeniens
Teilnehmer unserer Wanderferien in Armenien sind immer wieder begeistert von den vielen alten Kirchen und Klöstern, eingebettet in eine urwüchsige Landschaft. Bereits seit 314 n. Chr. ist das ehemalige Königreich christlich geprägt. Mit unseren Armenien Wanderferien oder geführten Rundreisen erkunden Sie die einzigartige Schönheit dieses Landes, das zum grössten Teil über 1'000 Meter Seehöhe liegt. Wanderferien in Armenien führen Sie zum armenischen Stonehenge, den Klöstern Chor Virap und Norawank, den UNESCO-Weltkulturerbestätten Etschmiadsin, Geghard Sanahin und Swartnoz sowie zum berühmten Berg Ararat oder zum Sewansee.
Diese Kulturdenkmäler und Naturschönheiten können Sie abseits vom Alltagstrubel mit unseren Kaukasus Wanderferien in Stille geniessen. Nicht zuletzt ist die Hauptstadt Jerewan einen ausgedehnten Besuch wert. Sie haben dabei die Wahl, ob Sie eher die Natur oder die Stadt mit ihrem kulturellen Angebot bevorzugen. Beides hat seinen individuellen Reiz.
Erleben Sie die Faszination Zentralasiens mit unseren Kaukasus Reisen, Iran Wanderferien und Rundreisen. Unsere kompetenten Experten, die sich regelmässig fortbilden und selbst immer wieder ins Kaukasus Gebirge reisen, erarbeiten gern für Sie ein massgeschneidertes individuelles Reiseprogramm.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kaukasus-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen