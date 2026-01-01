Das Klima in Tadschikistan ist geprägt durch heisse, trockene Sommer und relativ kalte Winter, weshalb es immer einen Besuch wert ist. Die beste Zeit für eine Reise nach Tadschikistan sind jedoch die Monate April bis Juni und September bis November. Allerdings kann im Hochgebirge bis in den Juni hinein Schnee fallen. Für einen Wanderurlaub oder Trekkingtouren im Pamir oder anderen Hochgebirgsregionen sind aus diesem Grund die Monate Juli und August als beste Reisezeit für Tadschikistan gut geeignet.

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