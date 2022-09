Preisgekröntes Entertainment

Das preisgekrönte Entertainment von Norwegian Cruise Line bietet den Gästen mit Shows und Lounges für jeden Geschmack und jede Stimmung das faszinierendste Nachtleben auf See. Auf einigen Schiffen sind beliebte Broadway-Musicals im Original zu sehen, wie Jersey Boys, Priscilla, Queen of the Desert – The Musical, Million Dollar Quartet und After Midnight. Andere zeigen ihre eigenen hochwertigen Shows mit Musik im kleineren Rahmen, von der Wiederauferstehung des Cavern Clubs aus Liverpool bis hin zur Inselstimmung von Jimmy Buffett‘s Margaritaville At Sea – und die Tickets für alle Shows sind bereits im Reisepreis enthalten. Unsere Nachtclubs, Lounges und Partys sind legendär, und wenn Gästen nach Abwechslung zumute ist, können sie die Action in Kasinos oder ein Abendessen mit sensationeller Show in einem eigens dafür entworfenen Theater geniessen – beispielsweise im Spiegel Tent (gegen Aufpreis verfügbar).

Highlights an Bord

Norwegian Cruise Line betreibt eine der jüngsten Flotten mit 17 innovativen, modernen Premium-Kreuzfahrtschiffen und dem fortlaufenden Engagement, unsere älteren Schiffe im Rahmen des flottenweiten Modernisierungsprogramms The Norwegian Edge® den hohen Standards der neuesten Flottenmitglieder anzugleichen. Jedes Schiff bietet ein umfangreiches Freizeitangebot, von Pools und Spas zum Entspannen über Fitnesscenter bis hin zu den besonderen Highlights einiger Schiffe, wie etwa Hochseilgärten, Kletterwänden, Aqua Parks und Kartbahnen. Es gibt exklusive Lounges, die nur für Erwachsene zugänglich sind, sowie die coolsten Clubs und Aktivitäten für Kinder und Teenager auf See. Wenn Gäste die Welt von NCL erkunden, müssen sie lediglich einmal auspacken – und haben dann alle Zeit zu geniessen und zu entdecken. So erkunden sie auf sorgfältig geplanten Landausflügen tolle Ziele auf allen fünf Kontinenten und entspannen in der Karibik auf unserer Privatinsel Great Stirrup Cay oder an unserem beliebten Ziel im Resortstil, Harvest Caye.

Deutschsprachiger Gästeservice an Bord

Der exklusive, moderne Stil der Kreuzfahrten von NCL zieht Gäste aus aller Welt an, was für eine einzigartige, internationale Atmosphäre an Bord sorgt. Die Hauptsprache der gesamten Flotte ist Englisch, doch wir möchten sichergehen, dass sich jeder Gast wie zu Hause fühlt, ganz gleich, wohin die Reise führt. Daher wird auf allen Kreuzfahrten Deutsch gesprochen –dazu bieten wir an der Rezeption des Schiffes rund um die Uhr deutschsprachige Unterstützung. Gedrucktes Material wie Menükarten und unser täglicher Newsletter für Gäste, Freestyle Daily, sind ebenfalls auf Deutsch erhältlich. Und an ausgewählten Reisezielen werden Landausflüge mit deutschsprachigen Reiseleitern angeboten.