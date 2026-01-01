1 . Tag Anreise nach Miami, USA Individuelle oder durch knecht reisen organisierte Anreise nach Miami. Einschiffung im Hafen Miami und danach heisst es «Leinen Los» für die Karibikreise.

2 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie den Tag an Bord, der Ihnen zur freien Verfügung steht. Um Sie herum erstreckt sich die traumhafte Karibik.

3 . Tag Puerto Plata, Dominikanische Republik Puerto Plata (offiziell San Felipe de Puerto Plata) ist die neuntgrösste Stadt in der Dominikanischen Republik und die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Puerto Plata. Fahren Sie auf den Gipfel des 2,600 Fuss hohen Berges Pico Isabel de Torres, um einen atemberaubenden Blick über die Stadt zu erleben. Geschichtsliebhaber? Dann besuchen Sie Fortaleza San Felipe, eine Festung aus dem 16. Jahrhundert, die während der Diktatur unter Rafael Trujillo als Gefängnis diente. Oder schauen Sie sich das Bernsteinmuseum an, ein Museum mit einer einzigartigen Sammlung von wertvollem Dominikanischen Bernstein, der aus halbedlem Baumharz besteht, das über Millionen von Jahren gehärtet ist und dabei viele Pflanzen- und Insektenfossile eingeschlossen hat.

4 . Tag St. Thomas, Amerikanische Jungferninseln Die Stadt Charlotte Amalie hat einen der atemberaubendsten Häfen der Welt. Vor langer Zeit wohnten hier Piraten, heutzutage finden Besucher hier Schätze einer anderen Art. Denn nun ist dieser Ort vor allem durch seine wunderschönen Strände und seine vielfältigen zollfreien Einkaufsmöglichkeiten berühmt.

5 . Tag Tortola, Britische Jungferninseln Diese exotische, friedliche Insel, die im Jahre 1493 von Christopher Kolumbus selbst entdeckt wurde, beheimatet sowohl gewaltige Mahagonibäume als auch weisse Sandstrände. Die Region bietet Ihnen eine herausfordernde Wanderung, die Sie 1,780 Fuss hinauf auf den Sage Mountain führt. Ein grossartiger Ort, um Vögel zu beobachten und die atemberaubende Aussicht über Tortola und die benachbarten Inseln zu geniessen.

6 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie den Tag an Bord, der Ihnen zur freien Verfügung steht. Um Sie herum erstreckt sich die traumhafte Karibik.

7 . Tag Great Stirrup Cay, Bahamas Alle unsere Kreuzfahrten in die Bahamas beinhalten einen ganzen Tag auf der Great Stirrup Cay, unserem idyllischen Inselparadies, das ganz für unsere Gäste reserviert ist. Schlendern Sie an weichen, weissen Sandstränden entlang und geniessen Sie die vielen Aktivitäten, die wir im Angebot haben. Schnorcheln Sie und sehen Sie die fantastische Unterwasserwelt. Oder erkunden Sie das kristallklare Wasser mit dem Kajak, bevor Sie bei einem WaveRunner®-Abenteuer so richtig auf Touren kommen. Hier können Sie unendlich viel Spass haben. Essen Sie einen Happen an unserem neuen 8,500-Quadratfuss grossen Strandbuffet oder entspannen Sie sich einfach in Ihrer privaten Strandhütte. Dieses tropische Paradies ist nur für Sie. Nutzen Sie die Gelegenheit.

8 . Tag Miami, USA Heute endet Ihre einwöchige Karibikkreuzfahrt. Die Ausschiffung findet morgens in Miami statt. Danach individuelle Rück- oder Weiterreise.