Kreuzfahrten mit Costa

Bei Costa gibt es keine Kunden, sondern Gäste

Erleben Sie italienische Momente auf See! Geniessen Sie die Vielfalt von COSTA auf allen Weltmeeren: Ob exotische Asien- und Japankreuzfahrten, Träume aus 1001 Nacht in Dubai, Familienkreuzfahrten im Mittelmeer oder Nordeuropa. Oder Grand Voyages Transatlantik von Europa in die Karibik oder nach Südamerika oder umgekehrt.

Erleben Sie Italianità, Dolce far niente und selbstverständlich die italienische Küche an Bord der Costa-Schiffe. Dabei stellen wir fest, dass die italienische Küche nicht nur aus den bekannten Pasta- und Pizzagerichten bestehen. Denn Costa bietet traditionelle Gerichte aus allen Regionen Italiens an – Abwechslungsreich und köstlich! Buon Appetito!



Die Costa-Schiffe bieten auch für Familien die perfekte Ferienformel: von grosszügigen Kabinen – mit der Möglichkeit bis zu 5er-Belegung! – über unterhaltsame Kinder- und Jugendprogramme bis hin zur attraktiven Preisgestaltung für Kinder (Kinder reisen kostenlos!).



Und für Costa Club-Mitglieder: Profitieren Sie von allen Clubvorteilen inklusive den Rabatten. knecht reisen als Ihr Costa-Spezialist gewährt sämtliche Reederei-Rabatte! Und das Beste: die Rabatte sind mit allfälligen knecht reisen-Rabatte kumulierbar! Sie profitieren also doppelt!