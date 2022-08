Kreuzfahrten mit AIDA

"AIDA macht rundum glücklich"

AIDA Ferienmacher erwartet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis – denn neben Übernachtung und Vollpension, sind Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffetrestaurants, Kinderbetreuung im Kids Club, Nutzung der Saunalandschaft, Besuch der Shows und Veranstaltungen im Reisepreis inklusive. Deutsch ist Bordsprache auf den AIDA Schiffen und den Trinkgeldzwang hat AIDA einfach über Bord geworfen.

Das Leben an Bord der AIDA Schiffe ist leger, hier kommen Gäste aller Altersstufen, Familien mit Kindern, Honeymoon-Pärchen oder Alleinreisende, in ungezwungener Atmosphäre zusammen. Und wer einmal ganz für sich sein will, findet auch dafür jederzeit einen ruhigen Ort – am Achterdeck etwa oder im grosszügigen Body & Soul Spa, wo vielseitige Wellness-Anwendungen oder Aromabäder das Nichtstun zum Hochgenuss machen. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die grosszügigen Kabinen – die meisten Aussenkabinen haben einen eigenen Balkon – ein Zuhause zum Wohlfühlen und Entspannen.

Mit kulinarischen Genüssen locken die Restaurants an Bord der AIDA Schiffe. Ob mediterrane, asiatische oder exotische Köstlichkeiten, am Buffet oder in den À-la-carte-Restaurants – hier wird Vielfalt zum Erlebnis. Dabei kommen immer und überall absolute Frische und höchste Qualität auf den Tisch.

Damit die AIDA Reisenden die Highlights der Route in vollen Zügen geniessen können, fahren die Schiffe überwiegend nachts und legen am nächsten Morgen in einem neuen Hafen an. Dort sorgt ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm – von Sightseeing bis hin zur Wüstensafari – für unvergessliche Momente. An einem Seetag bleibt ausreichend Zeit, das Schiff mit seinen vielseitigen Angeboten in Ruhe zu erkunden.

AIDA verbindet in einem einzigartigen Konzept zwei Ferienwelten ganz harmonisch miteinander. Auf der einen Seite stehen die Ferien, der mit umfangreichen Sport- und Freizeitangeboten, spektakulären Shows auf der Bühne und spannenden Ausflügen an Land für intensive und abwechslungsreiche Erlebnisse sorgt. Auf der anderen Seite erwartet die AIDA Reisenden jeglicher Komfort einer Seereise der Vier-Sterne-Kategorie.



Mit diesem völlig neuartigen Kreuzfahrtkonzept ohne Kleiderzwang und feste Sitzordnung startete AIDA im Jahr 1996. Hier hiess es zum ersten Mal: Leinen los für das schönste Lächeln der Meere. Heute erobern die vierzehn Schiffe AIDAcara, AIDAvita, AIDAaura, AIDAdiva, AIDAbella, AIDAluna, AIDAblu, AIDAsol, AIDAmar und AIDAstella, AIDAprima, AIDAperla, AIDAnova und AIDAmira die schönsten Ziele der Welt mit einem Lächeln und sorgen für faszinierende Ferienerlebnisse in Destinationen wie Mittelmeer, Kanaren, Nord- und Ostsee, Rotes und Schwarzes Meer, Karibik, Nordamerika, Dubai und Asien. Als besondere Extras können zu bestimmten Reisen aussergewöhnliche Sport-, Gourmet- und Sommelier-Events oder einzigartiges Entertainment und Edutainment gebucht werden.



Deck für Deck ist AIDA die Feriendestination, gemacht für Leichtigkeit und Spontaneität. Täglich gestaltet sich der Gast sein individuelles Ferienerlebnis neu, denn AIDA ist aussergewöhnlich abwechslungsreich.