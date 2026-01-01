Wasserteiche und Pflanzen zieren die Eingangslobby der eleganten Bungalow Anlage. Im Eingangsbereich befinden sich eine Bar, ein Shop und ein Tourdesk. Eine grosszügig angelegte Schwimmbadlandschaft, ein Showtheater, mehrere Bars und das Health Center mit Fitness, Sauna und Massagen gehören zum Angebot. Im Buffet- und in den à-la-Carte Restaurants werden Sie mit internationalen Gourmetdinners, italienischer, japanischer oder karibischer Küche oder Steaks vom Grill verwöhnt.

Drei Tennisplätze, ein multifunktionaler Sportplatz und ein abwechslungsreiches Aktivitäten- und Unterhaltungsprogramm runden das Angebot ab.







Sport / Wellness inbegriffen:



Tennis, Fitness, Kajak, Windsurfen, Katamaran, Fahrräder, Schnorcheln und Segeln.



Gegen Gebühr: Massagen, Golfplatz in der Nähe, spezielle Golftarife für Hotelgäste vor Ort.



Kinder: Babyclub (1-4), Kinderclub (5-12)