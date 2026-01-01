Paradisus Varadero Resort & Spa
Varadero
Beschreibung
Einleitung
Hier gibt es Luxus für die ganze Familie. Das Hotel besticht durch seine wunderschöne tropische Gartenanlage mit grosser Schwimmbadlandschaft. Insgesamt 7 Restaurants, davon 5 à la carte Restaurants, sorgen kulinarisch für Ihr Wohl und bieten dabei viel Abwechslung. Das Angebot an Sport und Aktivitäten ist gross, sogar Tauchen ist neu inklusive.
Lage
Das Hotel befindet sich direkt am Strand. Das Zentrum von Varadero ist 20 Fahrminuten entfernt, der Flughafen knapp 1 Stunde. Der 18- Loch Golfplatz von Varadero liegt 8 km entfernt.
Angebot
Drei Tennisplätze, ein multifunktionaler Sportplatz und ein abwechslungsreiches Aktivitäten- und Unterhaltungsprogramm runden das Angebot ab.
Wasserteiche und Pflanzen zieren die Eingangslobby der eleganten Bungalow Anlage. Im Eingangsbereich befinden sich eine Bar, ein Shop und ein Tourdesk. Eine grosszügig angelegte Schwimmbadlandschaft, ein Showtheater, mehrere Bars und das Health Center mit Fitness, Sauna und Massagen gehören zum Angebot. Im Buffet- und in den à-la-Carte Restaurants werden Sie mit internationalen Gourmetdinners, italienischer, japanischer oder karibischer Küche oder Steaks vom Grill verwöhnt.
Drei Tennisplätze, ein multifunktionaler Sportplatz und ein abwechslungsreiches Aktivitäten- und Unterhaltungsprogramm runden das Angebot ab.
Sport / Wellness inbegriffen:
Tennis, Fitness, Kajak, Windsurfen, Katamaran, Fahrräder, Schnorcheln und Segeln.
Gegen Gebühr: Massagen, Golfplatz in der Nähe, spezielle Golftarife für Hotelgäste vor Ort.
Kinder: Babyclub (1-4), Kinderclub (5-12)
Zimmer
Die Zimmer sind modern und elegant eingerichtet und bieten jeglichen Komfort wie Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffeekocher, Safe, Haartrockner, Bügeleisen/-brett, 24h Zimmerservice, sowie Balkon oder Terrasse. Die Junior Suiten verfügen über eine Wohn-/Schlafbereich, Badezimmer und einen möblierten Balkon. Die Royal Service Junior Suiten verfügen über Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer mit Hydromassage-Wanne, Eingangsbereich, begehbaren Kleiderschrank, Terrasse mit Bali-Liege, balinesische Aussendusche und Himmelbetten.
Royal Service Zimmer:
Die Gäste der Royal Service Etage haben eine eigene Reception, Butler Service und einen exklusiven Swimmingpool. Ein Yhi-Spa Durchlauf ist inklusive, 30% Ermässigung auf Massagen, garantierte Reservierungen in den à la Carte Restaurants. 1 x Green Fee im Varadero Golf Club pro Person/Tag. Zubuchertransfer ab/bis Flughafen.
Preis auf Anfrage
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