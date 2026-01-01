Sol Cayo Guillermo
Cayo Guillermo
Beschreibung
Einleitung
Die hübsche Anlage ist das ideale Familienhotel am Traumstrand der kleinen Insel Cayo Guillermo.
Lage
Die kleinere Insel Cayo Guillermo erreicht man von Cayo Coco aus über einen Damm. Der Flughafen «Jardines del Rey» ist 35 km, das Festland 75 km entfernt.
Angebot
7 km entfernt liegt die «Playa Pilar», bekannt als der schönste Strand des Archipels.
Im tropischen Garten verteilen sich die 1- oder 2-stöckigen Bungalows. Ein Palmenhain flankiert den paradiesischen Strand. Zur Hotelanlage gehört die Schwimmbadlandschaft mit Jacuzzi und Kinderbecken, Buffet- und Strandrestaurant sowie ein elegantes à-la-carte Spezialitätenrestaurant, Piano-, Strand- und Poolbar, Showbühne, Fitnesscenter, Internet, multifunktionaler Sportplatz, 2 Tennisplätze, Marina am Strand, ein türkisches Bad, Autovermietung und eine abseits gelegene Freiluftdisco. Ein Hotel für Gross und Klein mit karibischem Flair und ungezwungenem Ambiente.
7 km entfernt liegt die «Playa Pilar», bekannt als der schönste Strand des Archipels.
Sport/Wellness inbegriffen: Tennis, Fitness, Yoga, Fahrräder, Probetauchgang, Kajak, Schnorcheln, Kite Surfen und viele weitere Wassersportarten.
Gegen Gebühr: Tauchen, Schnorchelausflüge
Kinder: Baby- und Kinderclub 0-12 Jahre
Zimmer
Alle Zimmer sind in mediterranem Stil und Pastelltönen gehalten und verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Kühlschrank, Safe, Haartrockner und Terrasse oder Balkon. Die Standard Zimmer mit Garten- oder Meersicht befinden sich im Parterre. Die Superior Seaview Zimmer mit Meerblick sind im oberen Stockwerk und bieten zusätzlich Hängematte auf dem Balkon, Kaffeekocher, Bügeleisen/-brett und eine elegantere Einrichtung.
Preis auf Anfrage
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