Im tropischen Garten verteilen sich die 1- oder 2-stöckigen Bungalows. Ein Palmenhain flankiert den paradiesischen Strand. Zur Hotelanlage gehört die Schwimmbadlandschaft mit Jacuzzi und Kinderbecken, Buffet- und Strandrestaurant sowie ein elegantes à-la-carte Spezialitätenrestaurant, Piano-, Strand- und Poolbar, Showbühne, Fitnesscenter, Internet, multifunktionaler Sportplatz, 2 Tennisplätze, Marina am Strand, ein türkisches Bad, Autovermietung und eine abseits gelegene Freiluftdisco. Ein Hotel für Gross und Klein mit karibischem Flair und ungezwungenem Ambiente.

7 km entfernt liegt die «Playa Pilar», bekannt als der schönste Strand des Archipels.



Sport/Wellness inbegriffen: Tennis, Fitness, Yoga, Fahrräder, Probetauchgang, Kajak, Schnorcheln, Kite Surfen und viele weitere Wassersportarten.



Gegen Gebühr: Tauchen, Schnorchelausflüge



Kinder: Baby- und Kinderclub 0-12 Jahre