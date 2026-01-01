Die Ferienanlage besteht aus einem Lobby-Gebäude mit Internetecke, 24h Bar und mehreren 2-stöckigen Bungalows sowie einer mit Palmen gesäumten Schwimmbadlandschaft mit Wasserfall und einem Extrabecken für Kinder. Kulinarisch haben Sie die Wahl, Ihre Mahlzeiten im luftig-frischen Buffetrestaurant, im gemütlichen Strandrestaurant oder abends im eleganten à la carte Restaurant «Las Trinas» zu geniessen. Zur Anlage gehören auch eine Snackbar beim Schwimmbad, ein Fun-Pub mit Billiard, eine Showbühne, eine Bar bei der Lobby und am Strand, Coiffeur, Ärzteservice und Souvenirshop.

Das «Centro de Salud» offeriert Massagen, Sauna, Dampfbad, einen offenen Fitnessraum und Jacuzzis im Freien. Sonnenschirme und Liegen stehen am Schwimmbad sowie am Strand zur Verfügung. Tagsüber und abends finden Aktivitäten und Unterhaltung statt. Gegen eine geringe Gebühr werden Sie auch an die idyllischen Strände Playa Paraiso und Playa Sirena gefahren.



Sport / Wellness inbegriffen:



Tennis, Volleyball, Kajak, Schnorcheln, Katamaran, Windsurfen, Yoga, Kletterwand, Fitness, Aerobic, Fahrräder.



Gegen Gebühr:



Tauchen, Massagen



Tauchen: Cayo Lago gehört zum Korallenarchipel Los Canarreos und ist das Tauchparadies schlechthin: rund 40 Tauchspots, Wassertemperaturen um die 25°C und Sichtweiten zwischen 20-40 Metern!

Die Tauchbasis befindet sich an der Marina, 10 Fahrminuten vom Hotel entfernt. Sie verfügt über 3 Motorboote für 2-3 Tauchfahrten pro Tag. Mehrsprachige Instruktoren bieten SSI und SNSI Tauchkurse. Gegen eine geringe Gebühr werden Sie zur sechs Kilometer entfernten Marina gefahren.



Kinder: sind willkommen