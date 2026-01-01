Sol Cayo Largo
Cayo Largo
Beschreibung
Einleitung
Dieses komfortable Resort ist bei Ruhesuchenden und Tauchern gleichermassen beliebt. Die Abgeschiedenheit der Insel Cayo Largo, kilometerlange Traumstrände, eine phantasievolle Schwimmbadlandschaft, vorzügliche Küche und der helle karibische Baustil sorgen für das ganz besondere Inselerlebnis.
Lage
Das beste Hotel dieses kleinen Archipels liegt im Süden der Insel, direkt am weissen pulverfeinen Sandstrand und dem kristallklaren Meer. Zum kleinen Flughafen sind es 10 Fahrminuten.
Angebot
Das «Centro de Salud» offeriert Massagen, Sauna, Dampfbad, einen offenen Fitnessraum und Jacuzzis im Freien. Sonnenschirme und Liegen stehen am Schwimmbad sowie am Strand zur Verfügung. Tagsüber und abends finden Aktivitäten und Unterhaltung statt. Gegen eine geringe Gebühr werden Sie auch an die idyllischen Strände Playa Paraiso und Playa Sirena gefahren.
Die Tauchbasis befindet sich an der Marina, 10 Fahrminuten vom Hotel entfernt. Sie verfügt über 3 Motorboote für 2-3 Tauchfahrten pro Tag. Mehrsprachige Instruktoren bieten SSI und SNSI Tauchkurse. Gegen eine geringe Gebühr werden Sie zur sechs Kilometer entfernten Marina gefahren.
Die Ferienanlage besteht aus einem Lobby-Gebäude mit Internetecke, 24h Bar und mehreren 2-stöckigen Bungalows sowie einer mit Palmen gesäumten Schwimmbadlandschaft mit Wasserfall und einem Extrabecken für Kinder. Kulinarisch haben Sie die Wahl, Ihre Mahlzeiten im luftig-frischen Buffetrestaurant, im gemütlichen Strandrestaurant oder abends im eleganten à la carte Restaurant «Las Trinas» zu geniessen. Zur Anlage gehören auch eine Snackbar beim Schwimmbad, ein Fun-Pub mit Billiard, eine Showbühne, eine Bar bei der Lobby und am Strand, Coiffeur, Ärzteservice und Souvenirshop.
Das «Centro de Salud» offeriert Massagen, Sauna, Dampfbad, einen offenen Fitnessraum und Jacuzzis im Freien. Sonnenschirme und Liegen stehen am Schwimmbad sowie am Strand zur Verfügung. Tagsüber und abends finden Aktivitäten und Unterhaltung statt. Gegen eine geringe Gebühr werden Sie auch an die idyllischen Strände Playa Paraiso und Playa Sirena gefahren.
Sport / Wellness inbegriffen:
Tennis, Volleyball, Kajak, Schnorcheln, Katamaran, Windsurfen, Yoga, Kletterwand, Fitness, Aerobic, Fahrräder.
Gegen Gebühr:
Tauchen, Massagen
Tauchen: Cayo Lago gehört zum Korallenarchipel Los Canarreos und ist das Tauchparadies schlechthin: rund 40 Tauchspots, Wassertemperaturen um die 25°C und Sichtweiten zwischen 20-40 Metern!
Die Tauchbasis befindet sich an der Marina, 10 Fahrminuten vom Hotel entfernt. Sie verfügt über 3 Motorboote für 2-3 Tauchfahrten pro Tag. Mehrsprachige Instruktoren bieten SSI und SNSI Tauchkurse. Gegen eine geringe Gebühr werden Sie zur sechs Kilometer entfernten Marina gefahren.
Kinder: sind willkommen
Zimmer
Die komfortablen und grosszügigen Zimmer sind in warmen Blau- oder Gelbtönen gehalten und verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, Kühlschrank, Safe, Haartrockner sowie Balkon oder Terrasse. Die Standard Zimmer bieten Garten oder Poolsicht. Die Superior Seaview Zimmer haben neben garantiertem Meerblick zusätzlich ein Bügeleisen/-brett und eine Hängematte auf dem Balkon. Die Junior Suiten haben einen zusätzlichen Wohnraum, CD-Spieler und Meersicht.
Preis auf Anfrage
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