Sol Palmeras
Varadero
Beschreibung
Einleitung
Diese grosse Hotelanlage ist besonders auf Familien spezialisiert. Die grosse Vielfalt an Sport und Aktivitäten im Hotel und am schönen Strand sorgen für Spass und Unterhaltung für Gross und Klein.
Lage
Das beliebte Hotel wird nur durch einen Palmenhain vom schönen Strandabschnitt von Las Americas getrennt und liegt 45 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Das Einkaufszentrum Plaza Américas und ein 18-Loch Golfplatz liegen in unmittelbarer Nähe.
Angebot
In der Anlage befinden sich zudem eine Boutique und ein Schönheitssalon. Snackbar und Bar am Strand. Vom Club House aus wird täglich ein neues Aktivitätenund Unterhaltungsprogramm organisiert.
Die weitläufige Hotelanlage besteht aus einem Haupt- und einem Bungalowteil, der bei Familien sehr beliebt ist. Im hufeisenförmigen Hauptgebäude befinden sich verschiedene Geschäfte, 24h Cafeteria, Fun-Pub und 2 der 5 à la carte Restaurants mit italienischen und asiatischen Spezialitäten. Ein karibisches und ein Fonduerestaurant sowie ein Steakhouse gibts draussen. Die Schwimmbadlandschaft besteht aus drei grossen Becken, eines davon für Kinder. Der Spielplatz und der Mini Club runden das Angebot für die Kleinen ab.
In der Anlage befinden sich zudem eine Boutique und ein Schönheitssalon. Snackbar und Bar am Strand. Vom Club House aus wird täglich ein neues Aktivitätenund Unterhaltungsprogramm organisiert.
Sport / Wellness inbegriffen:
Probetauchgang, Tennis (tagsüber), Fahrräder, Windsurfing, Katamaran, Schnorcheln.
Gegen Gebühr:
Tauchen sowie sämtliche weiteren motorisierten Sportarten, Golf in der Nähe, Massagen.
Kinder: Kinderclub 5-13 J., Minidisco, Gameroom.
Zimmer
Alle Unterkünfte verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Kühlschrank, Safe, Haartrockner sowie Balkon oder Terrasse. Im Hauptgebäude befinden sich die Standard Zimmer, welche ab der 4. Etage teilweise Meersicht bieten. Die grosszügigen Junior Suiten haben zusätzlich einen separaten Wohnbereich, eine grosse Terrasse und liegen ebenfalls in den oberen Stockwerken. Die Bungalows liegen in einem ruhigen Teil des Hotels und sind nur für Erwachsene.
Preis auf Anfrage
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