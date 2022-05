USA Reisen

Die beliebtesten USA Reise-Highlights

Eine Übersicht der US-Staaten vom Spezialisten

Zu den schönsten Nationalparks gehören sicherlich Yellowstone, Bryce Canyon sowie der Grand Canyon. Doch auch die kleineren und weniger bekannten Parks, wie der Chiricahua Nationalpark in Arizona oder der Joshua Tree Nationalpark, sind einen Besuch wert. Trotz der hohen Besucherzahlen, bestehen die Nationalparks der USA zum grössten Teil aus unberührter Wildnis.

Die Westküste der USA und insbesondere Kalifornien stehen wie kaum eine andere Region für den «American Way of Life»: Unbeschreibliche Natur, imposante und luxuriöse Städte und dieser Hauch von Freiheit machen eine Kalifornien Rundreise zum absoluten Höhepunkt Ihrer Amerika Reise. Besuchen Sie faszinierende Städte wie Los Angeles, San Diego und San Francisco und schnuppern Sie in die Welt der Reichen und Schönen in Beverly Hills, Hollywood oder Santa Monica.

Florida Rundreisen locken mit kilometerlangen Küsten, viel Sonnenschein und purer Lebensfreude. Florida ist ein ideales Reiseziel - besonders für Selbstfahrertouren - und bietet mit den Everglades einen der beeindruckendsten Nationalparks der USA. Florida wird zu Recht als «Sunshine State» bezeichnet. Fahren Sie entlang der 1400 Kilometer langen Küste. Sie führt vorbei an einigen der schönsten Strände der Welt. Vor allem die am Golf gelegenen Strände bieten warmes und ruhiges Wasser sowie erholsame Plätze. Auf einer Hawaii Reise finden alle paradiesische Bedingungen vor - Familien, Surfer, Ruhesuchende – und natürlich USA-Honeymooner.

Sie planen eine USA Städtereise? Dann empfehlen wir Ihnen einen nach New York. Tauchen Sie ein in die einzigartige Atmosphäre und lassen Sie sich inspirieren. New York, die Stadt, die niemals schläft – erleben Sie die Musicals am Broadway, die Hektik des Big Business, den Luxus an der Fifth Avenue, die riesigen Wolkenkratzer, die kulturelle Vielfalt am Lincoln Center oder die unzähligen Restaurants, Museen und die weltberühmten Hotels. Wir sorgen dafür, dass Ihre Nordamerika Reise zum unvergesslichen Erlebnis wird! Buchen Sie Mietwagenrundreisen, geführte Rundreisen oder Ihre Camperreise preiswert beim Schweizer USA-Spezialisten!