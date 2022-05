Ottawa Ferien

Beschreibungen für die kanadische Landeshauptstadt Ottawa lesen sich wie ein ansprechendes Dating-Profil: dynamisch, gesellig, zweisprachig, mag Kinder und lange Spaziergänge am Fluss. Im übertragenen Sinne treffen all diese Attribute auf die sympathische Stadt am Ottawa River, einem kleineren Nebenfluss des mächtigen Sankt-Lorenz-Stroms, zu. Kanadas gigantische gotischen Parlamentsgebäude verankern königlich den Kern der Innenstadt – es ist dies ein inspirierendes Durcheinander pulsierender Stadtteile rund um den Rideau-Kanal. Wenn Sie Ottawa erkunden, werden Sie auf architektonisch inspirierende Museen von Weltklasse treffen, die unsagbare Kunstschätze beherbergen. Aber der Charme der Stadt eröffnet sich vor allem in seinen zahlreichen Parks, Gärten und weiten öffentlichen Räumen. Diese urbanen Grünflächen sind eine ganzjährige Hommage an die vier Jahreszeiten. Von Dezember bis März liegen die Durchschnittstemperaturen deutlich unter null Grad, aber die Einheimischen feiern die längste Jahreszeit mit einer Reihe von Aktivitäten im Freien. Viele nutzen den zugefrorenen Kanal, um mit Schlittschuhen zur Arbeit oder Uni zu gleiten, während beim Winterlude Festival fantastische Eisskulpturen zu sehen sind. Wenn der Frühling in den Sommer übergeht, jubeln überall farbenfrohe Tulpen in der Stadt und es zieht die Menschen zurück in die Parks und Gärten. Entdecken Sie den entspannten und gleichzeitig eleganten Lebensstil mit einem Hotelaufenthalt in Ottawa.